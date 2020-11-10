ضربة جديدة لملالي إيران وميليشياتها.. وزير الخارجية السعودي: التعاون الأمني مع العراق قائم وممتاز

فؤاد حسين: تم شراء 400 ميغاوات من الطاقة السعودية ووضع خطة لتسريع فتح منفذ عرعر الحدودي



يمثل التقارب السعودي – العراقي، صداعا رهيبا في رأس إيران وميليشياتها في العراق، والتي تريد عراقا منعزلا عن العالم لا يعرف غير إيران وعصابات إيران وظلامية قم وطهران، لذلك تمثل التطورات على صعيد العلاقات بين العراق والسعودية قلقا بالغا لإيران خلال الفترة الأخيرة.



وفي هذا كان، قد نوه وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، بمستوى التطور والنقلات النوعية في العلاقات السعودية العراقية، والتي تتم من خلال مجلس التنسيق بين البلدين والذي انعقدت اجتماعات في إطاره على مدى يومين، مشيراً إلى أن البلدين يعملان معاً لتوسيع التعاون في مجالات عدة.

وأكد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، إن التعاون الأمني مع العراق قائم وممتاز، وإن افتتاح منفذ عرعر خطوة أولى لتوسيع العلاقات التجارية، معلنا أنه سيتم تدشين وفتح المنفذ بعد 7 أيام، وتدشين وبدأ أعمال الملحقية التجارية السعودية في بغداد قريباً .

وأوضح بن فرحان، أن هناك توافق على استمرار التعاون الأمني والاستخباراتي مع العراق، وأن الأفق التجاري واسع جدا بين العراق والسعودية. جاء ذلك خلال اتصال مرئي جمعه مع نظيره العراقي فؤاد حسين ضمن اجتماعات مجلس التنسيق المشترك بين البلدين للجنة السياسيّة والأمنيّة والعسكريّة.



من جانبه، قال وزير الخارجية، فؤاد حسين، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن لقاءات مثمرة تمت بين المسؤولين السعوديين والعراقيين، على مدار الأيام الماضية، ناقشت كل العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الدولية.

وأضاف حسين، أنه تمت مناقشة القضايا الاقتصادية والتجارية مع السعودية، إلى جانب تطوير التعاون الأمني. وأسفر الإجتماع عن تأكيد استمرارِ التعاون والتنسيق في القضايا السياسية والأمنية والعسكريةمن خلال فتح ملحقية عسكرية في كلا البلدين للتدريب وإقامةِ تدريبات عسكرية مشتركة لتطوير القدرات وتبادل الخبرات كذلك تعزيز التعاون الأمني والاستخباري فيما يتعلق بمكافحة الجريمة والتهريب.

أما فيما له علاقة بالمجال الاقتصادي، فقد اتفق الطرفان على وضع خطة لتسريع فتح منفذ عرعر الحدودي وتقديمِ الدعم لافتتاح الملحقية التجارية للسعودية في بغدادة وتسهيل إجراءات منحِ سِمات الدخول لرجال الأعمال في كلا البلدين.

مراقبون قالوا، ان الطفرة في العلاقات العراقية – السعودية خلال الأيام الاخيرة تمثل قلقا بالغا لإيران، لكن الرياض تؤكد أنها ستظل حريصة على العراق ومستقبله، وتحركاتها تؤكد أنها لن تتركه فريسة لإيران وميليشياتها خصوصا وأن البلد قارب على الإفلاس.

أ.ي