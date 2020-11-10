بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 10 تشرين الثاني 2020
آخر الأخبار
علاوي: قانون الانتخابات بشكله الحالي سينتج عنه تدوير ذات الوجوه الأمم المتحدة توقع اتفاقية لدعم مفوضية الانتخابات في العراق التنظيم الإرهابي على أبواب بغداد.. داعش يهاجم أقرب موقع عسكري من العاصمة منذ 2014 عراقيل قد تمنع إجراء الانتخابات النيابية بموعدها.. فهل يحل مجلس النواب نفسه في العراق؟ حقيقة إصابة الفنانة المصرية عبلة كامل بمرض السرطان بعد غياب سولاقا وعبد الزهرة وعلي.. ضرغام يغيب عن العراق في مباراتي الأردن وأوزبكستان الجبوري: كركوك بحاجة لأكثر من 150 مليون دولار لغلق ملف النازحين البلداوي: ما قامت به شركات الاتصالات من تقديم خدمات رديئة وسيئة كانت تقف خلفها جهات حكومية واشنطن تزوّد البيشمركة بأسلحة متطورة للتصدي للإرهاب العشائر تغلق دوائر حكومية في ديالى احتجاجاً على الخروقات الأمنية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 10 تشرين الثاني 2020 10:41 م

ضربة جديدة لملالي إيران وميليشياتها.. وزير الخارجية السعودي: التعاون الأمني مع العراق قائم وممتاز

وزيرا الخارجية العراقي والسعودي

فؤاد حسين: تم شراء 400 ميغاوات من الطاقة السعودية ووضع خطة لتسريع فتح منفذ عرعر الحدودي

يمثل التقارب السعودي – العراقي، صداعا رهيبا في رأس إيران وميليشياتها في العراق، والتي تريد عراقا منعزلا عن العالم لا يعرف غير إيران وعصابات إيران وظلامية قم وطهران، لذلك تمثل التطورات على صعيد العلاقات بين العراق والسعودية قلقا بالغا لإيران خلال الفترة الأخيرة.


وفي هذا كان، قد نوه وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، بمستوى التطور والنقلات النوعية في العلاقات السعودية العراقية، والتي تتم من خلال مجلس التنسيق بين البلدين والذي انعقدت اجتماعات في إطاره على مدى يومين، مشيراً إلى أن البلدين يعملان معاً لتوسيع التعاون في مجالات عدة.
وأكد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، إن التعاون الأمني مع العراق قائم وممتاز، وإن افتتاح منفذ عرعر خطوة أولى لتوسيع العلاقات التجارية، معلنا أنه سيتم تدشين وفتح المنفذ بعد 7 أيام، وتدشين وبدأ أعمال الملحقية التجارية السعودية في بغداد قريباً .
وأوضح بن فرحان، أن هناك توافق على استمرار التعاون الأمني والاستخباراتي مع العراق، وأن الأفق التجاري واسع جدا بين العراق والسعودية. جاء ذلك خلال اتصال مرئي جمعه مع نظيره العراقي فؤاد حسين ضمن اجتماعات مجلس التنسيق المشترك بين البلدين للجنة السياسيّة والأمنيّة والعسكريّة.


من جانبه، قال وزير الخارجية، فؤاد حسين، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن لقاءات مثمرة تمت بين المسؤولين السعوديين والعراقيين، على مدار الأيام الماضية، ناقشت كل العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الدولية.
وأضاف حسين، أنه تمت مناقشة القضايا الاقتصادية والتجارية مع السعودية، إلى جانب تطوير التعاون الأمني. وأسفر الإجتماع عن تأكيد استمرارِ التعاون والتنسيق في القضايا السياسية والأمنية والعسكريةمن خلال فتح ملحقية عسكرية في كلا البلدين للتدريب وإقامةِ تدريبات عسكرية مشتركة لتطوير القدرات وتبادل الخبرات كذلك تعزيز التعاون الأمني والاستخباري فيما يتعلق بمكافحة الجريمة والتهريب.
أما فيما له علاقة بالمجال الاقتصادي، فقد اتفق الطرفان على وضع خطة لتسريع فتح منفذ عرعر الحدودي وتقديمِ الدعم لافتتاح الملحقية التجارية للسعودية في بغدادة وتسهيل إجراءات منحِ سِمات الدخول لرجال الأعمال في كلا البلدين.
 مراقبون قالوا، ان الطفرة في العلاقات العراقية – السعودية خلال الأيام الاخيرة تمثل قلقا بالغا لإيران، لكن الرياض تؤكد أنها ستظل حريصة على العراق ومستقبله، وتحركاتها تؤكد أنها لن تتركه فريسة لإيران وميليشياتها خصوصا وأن البلد قارب على الإفلاس.
أ.ي

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
السعودية - العراق

القمة السعودية – العراقية.. رسالة إلى محور الشر وإيران: الرياض تدعم بغداد للتخلص من أزماتها 10 تشرين الثاني 2020 09:45 م

هجوم

التنظيم الإرهابي على أبواب بغداد.. داعش يهاجم أقرب موقع عسكري من العاصمة منذ 2014 10 تشرين الثاني 2020 03:55 م

قانون الانتخابات

عراقيل قد تمنع إجراء الانتخابات النيابية بموعدها.. فهل يحل مجلس النواب نفسه في العراق؟ 10 تشرين الثاني 2020 03:41 م

نازحون

ملف النازحين صداع في رأس حكومة الكاظمي.. إغلاق 35 مخيماً وعودة أكثر من 4 ملايين نازح حتى الآن 10 تشرين الثاني 2020 02:35 م

2-32-1200x675

تقرير عبري : صراع مخابراتي إيراني بين المرشد والرئيس.. و الكلمة العليا لـ"الحرس الثوري" الإرهابي 10 تشرين الثاني 2020 02:18 م

داعش

داعش الإرهابي يختطف أربعة أشخاص بالأنبار.. ويخلف تلوثاً معقداً من الألغام في المناطق المستعادة 10 تشرين الثاني 2020 01:27 م

2-32-1200x675

مراقبون : بايدن يواجه أزمة كبيرة في إصلاح ما ارتكبه أوباما من أخطاء بسياسته مع إيران 10 تشرين الثاني 2020 12:15 م

2-32-1200x675

بعد أن أصبح في قبضة حزب الله.. مطالبات قانونية لشركات طيران عالمية بوقف الرحلات إلى مطار بيروت 10 تشرين الثاني 2020 11:52 ص

التعليقات