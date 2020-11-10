علاوي: قانون الانتخابات بشكله الحالي سينتج عنه تدوير ذات الوجوه

قال رئيس ائتلاف "الوطنية"، إياد علاوي، اليوم الثلاثاء، إن قانون الانتخابات بشكله الحالي سينتج عنه تدوير ذات الوجوه.

ونشر علاوي تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، قال فيها: " قانون الانتخابات بشكله الحالي سينتج عنه تدوير ذات الوجوه، ينبغي إعادة النظر به فورا وإشراك الاتحادات والنقابات والمحتجين السلميين في الراي، وإلا فلا داعي لانتخابات تكرس نكبة أبناء شعبنا والأجدى صرف المبالغ المرصودة لها على أبناء شعبنا الجريح كرواتب ومعونات".

وصادق رئيس الجمهورية، برهم صالح، على قانون الانتخابات الجديد تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة في منتصف العام المقبل.