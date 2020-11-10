الأمم المتحدة توقع اتفاقية لدعم مفوضية الانتخابات في العراق

رحبت الأمم المتحدة في العراق، اليوم الثلاثاء، بمساهمة فرنسا بمبلغ مليون يورو لمشروع تقوده الأمم المتحدة لدعم ومساعدة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.



وذكر بيان للأمم المتحدة في العراق، أنها "ستساعد في نشر المستشارين الانتخابيين التابعين للأمم المتحدة في الوقت الذي تستعد فيه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المقبلة".



وأشار البيان إلى أن السفير الفرنسي أكد أن "الانتخابات المقبلة فرصة للعراقيين لإسماع صوتهم ،وهذه المساهمة تظهر دعم فرنسا القوي والمستمر للعراق".



وأضاف البيان أن "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وقع اتفاقاً مع الحكومة الفرنسية نيابة عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) لإدارة تمويل وإدارة المشروع، الذي وصفته الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت بأنه " يعكس أهمية الاستجابة الدولية المنسقة لاحتياجات العراق الانتخابية".



وقالت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، زينة علي أحمد: إن "العراقيين يستحقون عملية انتخابات نزيهة وشفافة تضمن سماع احتياجاتهم وتلبيتها في نهاية المطاف