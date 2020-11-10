بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 10 تشرين الثاني 2020
آخر الأخبار
علاوي: قانون الانتخابات بشكله الحالي سينتج عنه تدوير ذات الوجوه الأمم المتحدة توقع اتفاقية لدعم مفوضية الانتخابات في العراق التنظيم الإرهابي على أبواب بغداد.. داعش يهاجم أقرب موقع عسكري من العاصمة منذ 2014 عراقيل قد تمنع إجراء الانتخابات النيابية بموعدها.. فهل يحل مجلس النواب نفسه في العراق؟ حقيقة إصابة الفنانة المصرية عبلة كامل بمرض السرطان بعد غياب سولاقا وعبد الزهرة وعلي.. ضرغام يغيب عن العراق في مباراتي الأردن وأوزبكستان الجبوري: كركوك بحاجة لأكثر من 150 مليون دولار لغلق ملف النازحين البلداوي: ما قامت به شركات الاتصالات من تقديم خدمات رديئة وسيئة كانت تقف خلفها جهات حكومية واشنطن تزوّد البيشمركة بأسلحة متطورة للتصدي للإرهاب العشائر تغلق دوائر حكومية في ديالى احتجاجاً على الخروقات الأمنية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 10 تشرين الثاني 2020 04:14 م

الأمم المتحدة توقع اتفاقية لدعم مفوضية الانتخابات في العراق

بلاسخارت
رحبت الأمم المتحدة في العراق، اليوم الثلاثاء، بمساهمة فرنسا بمبلغ مليون يورو لمشروع تقوده الأمم المتحدة لدعم ومساعدة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.

وذكر بيان للأمم المتحدة في العراق، أنها "ستساعد في نشر المستشارين الانتخابيين التابعين للأمم المتحدة في الوقت الذي تستعد فيه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المقبلة".

وأشار البيان إلى أن السفير الفرنسي أكد أن "الانتخابات المقبلة فرصة للعراقيين لإسماع صوتهم ،وهذه المساهمة تظهر دعم فرنسا القوي والمستمر للعراق".

وأضاف البيان أن "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وقع اتفاقاً مع الحكومة الفرنسية نيابة عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) لإدارة تمويل وإدارة المشروع، الذي وصفته الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت بأنه " يعكس أهمية الاستجابة الدولية المنسقة لاحتياجات العراق الانتخابية".

وقالت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، زينة علي أحمد: إن "العراقيين يستحقون عملية انتخابات نزيهة وشفافة تضمن سماع احتياجاتهم وتلبيتها في نهاية المطاف
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
نائب-عن-البناء-محمد-البلداوي

البلداوي: ما قامت به شركات الاتصالات من تقديم خدمات رديئة وسيئة كانت تقف خلفها جهات حكومية 10 تشرين الثاني 2020 02:10 م

البيشمركة

واشنطن تزوّد البيشمركة بأسلحة متطورة للتصدي للإرهاب 10 تشرين الثاني 2020 02:04 م

عالية نصيف

نائبة تطالب بمنع وزير الكهرباء الأسبق لؤي الخطيب من السفر 10 تشرين الثاني 2020 01:47 م

باسم خزعل

خزعل: مجلس النواب مازال صامتا أمام تخبطات الحكومة والعراق مقبل على انهيار اقتصادي 10 تشرين الثاني 2020 01:02 م

مثنى التميمي

التميمي: الإتاوات في سيطرات ديالى تصل إلى خمسة ملايين دولار يوميا لجيوب الفاسدين 10 تشرين الثاني 2020 11:21 ص

وزارة النفط

العراق يرفع أسعار نفطه في الأسواق الآسيوية 10 تشرين الثاني 2020 11:04 ص

الكاظمي

برلماني كردي يطالب بغداد بتدقيق أعداد الموظفين في كردستان 10 تشرين الثاني 2020 10:40 ص

ثامر ذيبان

المالية النيابية: سنقر قانون الاقتراض وفق بيانات الحكومة ولدينا قناعات بالتخفيض إلى 11 تريليون دينـار 10 تشرين الثاني 2020 10:37 ص

التعليقات