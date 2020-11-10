بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 10 تشرين الثاني 2020
آخر الأخبار
التنظيم الإرهابي على أبواب بغداد.. داعش يهاجم أقرب موقع عسكري من العاصمة منذ 2014 عراقيل قد تمنع إجراء الانتخابات النيابية بموعدها.. فهل يحل مجلس النواب نفسه في العراق؟ حقيقة إصابة الفنانة المصرية عبلة كامل بمرض السرطان بعد غياب سولاقا وعبد الزهرة وعلي.. ضرغام يغيب عن العراق في مباراتي الأردن وأوزبكستان الجبوري: كركوك بحاجة لأكثر من 150 مليون دولار لغلق ملف النازحين البلداوي: ما قامت به شركات الاتصالات من تقديم خدمات رديئة وسيئة كانت تقف خلفها جهات حكومية واشنطن تزوّد البيشمركة بأسلحة متطورة للتصدي للإرهاب العشائر تغلق دوائر حكومية في ديالى احتجاجاً على الخروقات الأمنية نائبة تطالب بمنع وزير الكهرباء الأسبق لؤي الخطيب من السفر داعش الإرهابي يختطف أربعة أشخاص بالأنبار.. ويخلف تلوثاً معقداً من الألغام في المناطق المستعادة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 10 تشرين الثاني 2020 03:55 م

التنظيم الإرهابي على أبواب بغداد.. داعش يهاجم أقرب موقع عسكري من العاصمة منذ 2014

هجوم

شن تنظيم داعش الإرهابي هجوماً مباغتاً وغير مسبوق على موقع عسكري يعدّ الأقرب إلى العاصمة بغداد جنوب غربيها في منطقة الرضوانية، مما أسفر عن مقتل وجرح نحو 11 شخصاً من قوات "الصحوة" والمواطنين من أهالي المنطقة.

ويعدّ هذا الهجوم الذي وقع بالقنابل اليدوية والأسلحة الخفيفة، الأول من نوعه منذ أن اقترب تنظيم داعش الإرهابي من أسوار بغداد خلال شهر حزيران عام 2014 حين احتل نحو 3 محافظات عراقية.

ويتزامن هجوم الرضوانية مع هجمات عدة قام بها التنظيم خلال اليومين الماضيين في محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى ونينوى، في وقت تواصل فيه العملية العسكرية في جبال خانوكة مهامها في ملاحقة خلايا التنظيم هناك.

ففي كركوك جرى استهداف موكب للحشد التركماني أدى إلى مقتل اثنين من أبناء الحشد وإصابة عدد آخر بجروح. وفي صلاح الدين سقط 9 من شرطة حماية منشآت النفط بانفجار عبوة ناسفة في قضاء طوز خورماتو.

من جانبه، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع السابق في البرلمان العراقي إياد الجبوري، أن هذا الحادث يؤكد بشكل قاطع ما كنا قد قلناه وحذرنا منه سابقاً وأبلغنا به المسؤولين المعنيين؛ سواء أكانوا في الحكومة أم البرلمان أم المؤسسة العسكرية، من أن تنظيم (داعش) يبقى يتحين الفرص من أجل البحث عن ثغرة ينفذ منها، وهو ما حصل بكل أسف وأدى إلى هذه الخسارة لمجموعة من منتسبي (الصحوات) والمواطنين الأبرياء الذين هبوا دون سلاح دفاعاً عن أنفسهم ومنطقتهم.

وأضاف الجبوري، أن هذا الحادث يؤكد الحاجة الماسة إلى ضرورة تسليح (الصحوات) التي قاتلت الإرهاب منذ عام 2006 أيام (القاعدة)، وصولاً إلى (داعش)، ولا تزال تقدم التضحيات تلو التضحيات في وقت لا يلتفت فيه أحد إليها من المسؤولين؛ سواء على مستوى التسليح والتجهيز وتثبيتهم على الملاك الدائم.

ودعا الجبوري الحكومة والبرلمان إلى القيام وبشكل عاجل بدراسة ما حصل ومواجهته بشكل جاد، وذلك من خلال المباشرة بتسليح أبناء (الصحوات) والالتفات إلى حقوقهم الأساسية؛ لأنه من غير الإنصاف أن يستمروا في تقديم التضحيات دون أن ينصفهم أحد، بينما تنظيم (داعش) يعدّ أبناء (الصحوات) هم عدوه الأول.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
قانون الانتخابات

عراقيل قد تمنع إجراء الانتخابات النيابية بموعدها.. فهل يحل مجلس النواب نفسه في العراق؟ 10 تشرين الثاني 2020 03:41 م

نازحون

ملف النازحين صداع في رأس حكومة الكاظمي.. إغلاق 35 مخيماً وعودة أكثر من 4 ملايين نازح حتى الآن 10 تشرين الثاني 2020 02:35 م

2-32-1200x675

تقرير عبري : صراع مخابراتي إيراني بين المرشد والرئيس.. و الكلمة العليا لـ"الحرس الثوري" الإرهابي 10 تشرين الثاني 2020 02:18 م

داعش

داعش الإرهابي يختطف أربعة أشخاص بالأنبار.. ويخلف تلوثاً معقداً من الألغام في المناطق المستعادة 10 تشرين الثاني 2020 01:27 م

2-32-1200x675

مراقبون : بايدن يواجه أزمة كبيرة في إصلاح ما ارتكبه أوباما من أخطاء بسياسته مع إيران 10 تشرين الثاني 2020 12:15 م

2-32-1200x675

بعد أن أصبح في قبضة حزب الله.. مطالبات قانونية لشركات طيران عالمية بوقف الرحلات إلى مطار بيروت 10 تشرين الثاني 2020 11:52 ص

530815Image1

مراقبون : رغم التحديات الاقتصادية الهائلة التى تواجهها أمريكا .. فريق بايدن الانتقالي غير متجانس 10 تشرين الثاني 2020 11:46 ص

قانون الانتخابات

قانون الانتخابات في العراق.. ظاهراً: لبّى مطالب الحراك الشعبي وباطنا: راعى مصالح الكتل والأحزاب السياسية 10 تشرين الثاني 2020 10:48 ص

التعليقات