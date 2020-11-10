عراقيل قد تمنع إجراء الانتخابات النيابية بموعدها.. فهل يحل مجلس النواب نفسه في العراق؟

كشفت مصادر سياسية مطلعة، عن أن بعض العراقيل قد تمنع إجراء الانتخابات النيابية في موعدها بحريزان من العام المقبل، خاصة بعد الخلافات الكبيرة والعميقة بين الكتل النيابية والقوى السياسية.

من جانبه، قال النائب، أحمد الكناني، إن البرلمان سيحل نفسه قبل 60 يوما من إجراء الانتخابات المبكرة.

وأضاف الكناني، أنه لو أجريت الانتخابات في حزيران العام المقبل، فقد يحل البرلمان نفسه قبل شهرين من موعدها حسب المعطيات الحالية.

وتابع الكناني، قوله: "البيئة ما تزال غير آمنة لإجراء الانتخابات المبكرة، في موعدها المحدد، بالإضافة إلى الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها البلاد، قد يكونان ضمن العراقيل التي تمنع من إجراء الانتخابات".

وأشار النائب إلى أن البيئة الآمنة والإمكانات المالية أطر مهمة لتنفيذ العملية الانتخابية في موعدها.

من جانبه، أكد عضو مجلس النواب السابق، محمد العبد ربه، عدم إجراء الانتخابات المبكرة قبل تشرين الأول 2021.

وقال العبد ربه إن السبب في ذلك هو "الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية الصعبة التي تمر فيها البلاد بالتالي من المتوقع ان تؤجل".

ويرى النائب السابق أن هناك مقترحا قد يقدم إلى رئيس مجلس الوزراء لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في شهر أكتوبر 2021."

ومرر مجلس النواب قانون الانتخابات في الخامس من تشرين الثاني الجاري، لكن بعض القوى السياسية لا ترضى عن القانون.

وكانت حكومة مصطفى الكاظمي، قد حددت منتصف العام المقبل موعدا لإجراء الانتخابات العامة البرلمانية المبكرة في البلاد.

وبحسب مصادر، فإن نحو 26 مليون عراقي يحق لهم المشاركة في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق.

ودفع التصويت على القانون الخاص بالدوائر الانتخابية، ثلاث كتل سياسية شيعية للانسحاب من جلسة التصويت.

ووجه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، إثر انسحاب الكتل السياسية الشيعية، باستمرار الجلسة حتى التصويت على هذا المقترح.

وترفض الكتل السياسية الكبيرة خصوصا الشيعية، تعدد الدوائر الانتخابية على مستوى المحافظة، لأنه يقلص نسب فوزها بالانتخابات، ويمنح الكتل الصغيرة فرصة للحصول على مقاعد في البرلمان.



