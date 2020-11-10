بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 10 تشرين الثاني 2020
آخر الأخبار
التنظيم الإرهابي على أبواب بغداد.. داعش يهاجم أقرب موقع عسكري من العاصمة منذ 2014 عراقيل قد تمنع إجراء الانتخابات النيابية بموعدها.. فهل يحل مجلس النواب نفسه في العراق؟ حقيقة إصابة الفنانة المصرية عبلة كامل بمرض السرطان بعد غياب سولاقا وعبد الزهرة وعلي.. ضرغام يغيب عن العراق في مباراتي الأردن وأوزبكستان الجبوري: كركوك بحاجة لأكثر من 150 مليون دولار لغلق ملف النازحين البلداوي: ما قامت به شركات الاتصالات من تقديم خدمات رديئة وسيئة كانت تقف خلفها جهات حكومية واشنطن تزوّد البيشمركة بأسلحة متطورة للتصدي للإرهاب العشائر تغلق دوائر حكومية في ديالى احتجاجاً على الخروقات الأمنية نائبة تطالب بمنع وزير الكهرباء الأسبق لؤي الخطيب من السفر داعش الإرهابي يختطف أربعة أشخاص بالأنبار.. ويخلف تلوثاً معقداً من الألغام في المناطق المستعادة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 10 تشرين الثاني 2020 03:41 م

عراقيل قد تمنع إجراء الانتخابات النيابية بموعدها.. فهل يحل مجلس النواب نفسه في العراق؟

قانون الانتخابات

كشفت مصادر سياسية مطلعة، عن أن بعض العراقيل قد تمنع إجراء الانتخابات النيابية في موعدها بحريزان من العام المقبل، خاصة بعد الخلافات الكبيرة والعميقة بين الكتل النيابية والقوى السياسية.

من جانبه، قال النائب، أحمد الكناني، إن البرلمان سيحل نفسه قبل 60 يوما من إجراء الانتخابات المبكرة.

وأضاف الكناني، أنه لو أجريت الانتخابات في حزيران العام المقبل، فقد يحل البرلمان نفسه قبل شهرين من موعدها حسب المعطيات الحالية.

وتابع الكناني، قوله: "البيئة ما تزال غير آمنة لإجراء الانتخابات المبكرة، في موعدها المحدد، بالإضافة إلى الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها البلاد، قد يكونان ضمن العراقيل التي تمنع من إجراء الانتخابات".

وأشار النائب إلى أن البيئة الآمنة والإمكانات المالية أطر مهمة لتنفيذ العملية الانتخابية في موعدها.

من جانبه، أكد عضو مجلس النواب السابق، محمد العبد ربه، عدم إجراء الانتخابات المبكرة قبل تشرين الأول 2021.

وقال العبد ربه إن السبب في ذلك هو "الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية الصعبة التي تمر فيها البلاد بالتالي من المتوقع ان تؤجل".

ويرى النائب السابق أن هناك مقترحا قد يقدم إلى رئيس مجلس الوزراء لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في شهر أكتوبر 2021."

ومرر مجلس النواب قانون الانتخابات في الخامس من تشرين الثاني الجاري، لكن بعض القوى السياسية لا ترضى عن القانون.

وكانت حكومة مصطفى الكاظمي، قد حددت منتصف العام المقبل موعدا لإجراء الانتخابات العامة البرلمانية المبكرة في البلاد.

وبحسب مصادر، فإن نحو 26 مليون عراقي يحق لهم المشاركة في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق.

ودفع التصويت على القانون الخاص بالدوائر الانتخابية، ثلاث كتل سياسية شيعية للانسحاب من جلسة التصويت.

ووجه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، إثر انسحاب الكتل السياسية الشيعية، باستمرار الجلسة حتى التصويت على هذا المقترح.

وترفض الكتل السياسية الكبيرة خصوصا الشيعية، تعدد الدوائر الانتخابية على مستوى المحافظة، لأنه يقلص نسب فوزها بالانتخابات، ويمنح الكتل الصغيرة فرصة للحصول على مقاعد في البرلمان.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
هجوم

التنظيم الإرهابي على أبواب بغداد.. داعش يهاجم أقرب موقع عسكري من العاصمة منذ 2014 10 تشرين الثاني 2020 03:55 م

نازحون

ملف النازحين صداع في رأس حكومة الكاظمي.. إغلاق 35 مخيماً وعودة أكثر من 4 ملايين نازح حتى الآن 10 تشرين الثاني 2020 02:35 م

2-32-1200x675

تقرير عبري : صراع مخابراتي إيراني بين المرشد والرئيس.. و الكلمة العليا لـ"الحرس الثوري" الإرهابي 10 تشرين الثاني 2020 02:18 م

داعش

داعش الإرهابي يختطف أربعة أشخاص بالأنبار.. ويخلف تلوثاً معقداً من الألغام في المناطق المستعادة 10 تشرين الثاني 2020 01:27 م

2-32-1200x675

مراقبون : بايدن يواجه أزمة كبيرة في إصلاح ما ارتكبه أوباما من أخطاء بسياسته مع إيران 10 تشرين الثاني 2020 12:15 م

2-32-1200x675

بعد أن أصبح في قبضة حزب الله.. مطالبات قانونية لشركات طيران عالمية بوقف الرحلات إلى مطار بيروت 10 تشرين الثاني 2020 11:52 ص

530815Image1

مراقبون : رغم التحديات الاقتصادية الهائلة التى تواجهها أمريكا .. فريق بايدن الانتقالي غير متجانس 10 تشرين الثاني 2020 11:46 ص

قانون الانتخابات

قانون الانتخابات في العراق.. ظاهراً: لبّى مطالب الحراك الشعبي وباطنا: راعى مصالح الكتل والأحزاب السياسية 10 تشرين الثاني 2020 10:48 ص

التعليقات