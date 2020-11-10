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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 10 تشرين الثاني 2020 03:31 م

حقيقة إصابة الفنانة المصرية عبلة كامل بمرض السرطان

عبلة كامل

أثار أحد المواقع الإخبارية، جدلا كبيرا خلال الساعات القليلة الماضية، بعد إعلانه عن إصابة الفنانة المصرية عبلة كامل بمرض السرطان ومصارعتها له في المرحلة الأخيرة.

ولقى الخبر، جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلا أن تجاهلت الفنانة عبلة كامل الرد بالنفي أو التأكيد كعادتها.

الأمر الذي نفاه فيما بعد المسرحي المصري ناصر عبد المنعم، وكتب عبر صفحته بموقع فيس بوك: "كل ما يثار حول صحة الفنانة القديرة عبلة كامل، مجرد  شائعات وأكاذيب، وهى بخير والحمد لله".

وأضاف ناصر عبد المنعم: "تأكدت بنفسي من ذلك، وتواصلت مع صديقي الفنان الكبير أحمد كمال".

وتابع: “متى تنتهي ظاهرة بعض الصحفيين والإعلاميين الذين يفبركون الموضوعات والأخبار  بحثا عن عن المتابعات واللايكات والنجاحات الوهمية على السوشيال ميديا؟!”.

وعلى جانبه سرعان ما حسم الفنان أحمد كامل زوج الفنانة عبلة كامل السابق ما تردد من شائعة إصابتها بمرض السرطان.

وكتب أحمد كمال في منشوره، على فيسبوك: "الفنانة عبلة كامل بصحة جيدة، وما تردد عن حالتها الصحية اليوم، كذب وخداع  ورغبة في تحقيق مكاسب رخيصة، علي حساب فنانة كبيرة".

ومن ثم رد الفنان إيهاب فهمي -وكيل نقابة المهن التمثيلية في مصر- عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، على الشائعات التي ترددت مؤخرًا حول إصابة الفنانة عبلة كامل بمرض السرطان، بمراحله الأخيرة.

وكتب إيهاب فهمي، عبر حسابه على فيسبوك: "الست عبلة كامل بخير ونرجو عدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة  وزى الفل وبصحة جيدة  والحمد لله".

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