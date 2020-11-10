بعد غياب سولاقا وعبد الزهرة وعلي.. ضرغام يغيب عن العراق في مباراتي الأردن وأوزبكستان

يغيب ضرغام إسماعيل لاعب منتخب العراق الأول وفريق الزوراء لكرة القدم عن مباراتي "أسود الرافدين" الوديتين أمام منتخب الأردن التي ستقام في الإمارات يوم الخميس، وأمام منتخب أوزبكستان الأسبوع المقبل.

ويعود غياب ضرغام إسماعيل، وهو أحد اللاعبين الأساسيين في تشكيلة المنتخب منذ أكثر من ثمانية أعوام إلى الإصابة التي تعرض لها خلال إحدى الوحدات التدريبية التي خاضها المنتخب على ملعب الشعب الدولي مؤخراً.

وبذلك يكون المنتخب العراقي فقد أربعة من عناصره الأساسية خلال الآونة الأخيرة، إذ أصيب ريبين سولاقا خلال مباراة لفريقه الذي يحترف معه، بينما أصيب علاء عبد الزهرة وحسين علي بفيروس "كورونا"، وأخيراً اللاعب ضرغام إسماعيل.