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الثلاثاء, 10 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 10 تشرين الثاني 2020 02:38 م

ديالى تنتفض .. عصيان ’عشائري’وإغلاق لدوائر حكومية احتجاجاً على الخروقات الأمنية

نزاع عشائر
أغلقت عشائر ناحية أبي صيدا في محافظة ديالى، الثلاثاء، الدوائر الحكومية في الناحية، احتجاجا على تردي الوضع الأمني، وتصاعد حدة الخروقات، خاصة عقب محاولة اغتيال مدير مشروع ماء الناحية.  
وأفاد مصدر أمني أن "عشائر الناحية تظاهرات احتجاجاً، على التصاعد الحاصل في الخروقات الأمنية، والنشاط الملحوظ للمجموعات المسلحة، وتنظيم داعش، حيث أُغلقت الدوائر الخدمية فيها، وأبرزها دائرة الجنسية، والطابو، ومشروع الماء، فيا طالبوا بتأمين الناحية".  
وأضاف المصدر إن  عشائر الناحية أعلنوا العصيان المدني في الناحية والنزول إلى الشوارع وإغلاقها بالكامل، في وقت وصل فيه قائد شرطة محافظة ديالى إلى الناحية، للاطلاع على تفاصل الوضع ميدانياً.    
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