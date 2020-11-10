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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 10 تشرين الثاني 2020 02:28 م

المالية النيابية: إطلاق رواتب الموظفين خلال ساعات

رواتب
أعلنت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، إطلاق رواتب الموظفين خلال الساعات المقبلة.   
وقال عضو اللجنة أحمد الجبوري في بيان  له إنه "تم الاتفاق خلال لقاءنا أمس مع رئيس الوزراء وبعض المسؤولين على تمرير قانون الاقتراض بالمبلغ الذي يتفق عليه داخل اللجنة ويمرره البرلمان".  
وأضاف الجبوري أن "على الحكومة تقديم خططها لتعظيم موارد العام المقبل وعدم الاعتماد على مورد واحد يتاثر بشكل سريع بأي تطورات دولية".  
وشدد على أن "تاخير الرواتب حالة سلبية غير صحيحة ولن نقبل ابدا بتاخرها مرة اخرى".  

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