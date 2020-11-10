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الثلاثاء, 10 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 10 تشرين الثاني 2020 02:21 م

وفد إسرائيلي يزور السودان الأحد المقبل لتعزيز اتفاق السلام

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تعتزم إسرائيل إرسال أول وفد للسودان يوم الأحد المقبل لتعزيز اتفاق السلام بين البلدين.
وقالت صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية نقلا عن مصدر إسرائيلي مطلع: "تعتزم إسرائيل إرسال أول وفد إلى السودان يوم الأحد لتأكيد إعلان البلدين الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في 23 أكتوبر/تشرين الأول عن تطبيع العلاقات بينهما".
ولم تعلق إسرائيل رسميا على هذا الخبر كما لم يتم الكشف عن أسماء الوفد الإسرائيلي.
وأصدرت الولايات المتحدة والسودان وإسرائيل، أواخر الشهر الماضي، بيانا مشتركا بشأن "التقدم التاريخي" للسلام في الشرق الأوسط.  
وقال البيان إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم لمناقشة التقدم التاريخي للسودان وفرص تعزيز السلام في المنطقة".
وأضاف أنه "‏بعد عقود من العيش في ظل ديكتاتورية وحشية، تولى شعب السودان زمام الأمور أخيرًا. لقد أظهرت الحكومة الانتقالية السودانية شجاعتها والتزامها بمكافحة الإرهاب، وبناء مؤسساتها الديمقراطية، وتحسين علاقاتها مع جيرانها". 
وأوضح أنه "في ضوء هذا التقدم التاريخي، وبعد قرار الرئيس ترامب بإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، اتفقت الولايات المتحدة وإسرائيل على الشراكة مع السودان في بدايته الجديدة وضمان اندماجه بالكامل في المجتمع الدولي.   
وخضع السودان لعقوبات اقتصادية منذ 1993 بسبب وضعه على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.  
وأشار البيان المشترك إلى أن الولايات المتحدة ستتخذ خطوات لاستعادة الحصانة السيادية للسودان وإشراك شركائها الدوليين لتقليل أعباء ديون السودان، بما في ذلك دفع المناقشات حول الإعفاء من الديون بما يتفق مع مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون. 
ولفت إلى التزام الولايات المتحدة وإسرائيل بالعمل مع شركائهما لدعم شعب السودان في تعزيز ديمقراطيته، وتحسين الأمن الغذائي ومكافحة الإرهاب والتطرف، والاستفادة من إمكاناتهم الاقتصادية.
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