البلداوي: ما قامت به شركات الاتصالات من تقديم خدمات رديئة وسيئة كانت تقف خلفها جهات حكومية

قال النائب محمد البلداوي, إن ما قامت به شركات الاتصالات عبر الأعوام السابقة من تقديم خدمات رديئة وسيئة كانت تقف خلفها جهات حكومية وغير حكومية تحميها من ذلك.

وأضاف البلداوي، أن تلك الضمانات جعلت تلك الشركات إلى الاستهتار في سرقة أموال الشعب والتي تعد بمليارات الدولارات.

وأوضح أنه رغم تحديد فساد شركات الاتصالات على كافة المستويات شعبيا وبرلمانيا الا انه تم منحها عقود التجديد وهذا الأمر لا يقبل الشك بوجود صفقات سرية بين الأطراف الثلاث.

وشدد على أن عددا من النواب يواصلون البحث والمتابعة لفضح تلك الصفقات لإحالة المتورطين للاستجواب.