واشنطن تزوّد البيشمركة بأسلحة متطورة للتصدي للإرهاب

أعلن وزير البيشمركة، شورش إسماعيل، اليوم الثلاثاء، تزويد الولايات المتحدة الأمريكية للواءين من قوات الوزارة بالأسلحة والمعدات العسكرية العصرية والمتطورة.

وقال إسماعيل في كلمة له: "نحن سعداء اليوم بالإعلان عن مرحلة جديدة للعمل المشترك بين القوات الامريكية وقوات البيشمركة"، مشيراً إلى أن "هذه المساعدات العسكرية هي نتيجة للعمل الثنائي والمشترك العميق بين الجانبين".

وأضاف، أن "اليوم هو يوم تاريخي آخر يُضاف الى سجل مكتسبات قوات البيشمركة"، مؤكداً أن "الولايات المتحدة تولي اهتماما بالغا ومتواصلا لدعم البيشمركة".



وتابع الوزير، أن "المساعدات المؤلفة بالأسلحة والمعدات العسكرية العصرية والمتطورة التي زودتنا بها، ستكون فرصة جديدة للرفع من مستوى قوات البيشمركة وتقويتها من الناحية اللوجستية".



ولفت إلى أن "قوات البيشمركة لديها تعاون مع قوات التحالف الدولي كافة والقوات العراقية، وتعمل حكومة اقليم كردستان على تعزيز تلك العلاقات حاصة في المنطق التي تشهد فراغاً أمنياً"، مؤكداً: "سنعمل سوية للحفاظ على امن واستقرار سكان تلك المناطق ومن اجل كسر شوكة تنظيم داعش وهزيمته".



وأكمل إسماعيل قائلاً: "نمر بمرحلة حساسة في مواجهة الإرهاب، ونشعر بمدى خطورة المخاطر والتهديدات التي يشكلها داعش، فعناصره تتحرك وتنشط في بعض المناطق"، مشدداً على أن "قوات البيشمركة مستعدة للتصدي الى التنظيم ولأي تهديد يشكله على سكان الاقليم وباقي مناطق العراق والمنطقة".