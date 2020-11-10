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الثلاثاء, 10 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 10 تشرين الثاني 2020 01:52 م

العشائر تغلق دوائر حكومية في ديالى احتجاجاً على الخروقات الأمنية

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أغلقت عشائر ناحية أبي صيدا في محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، الدوائر الحكومية في الناحية، احتجاجا على تردي الوضع الأمني، وتصاعد حدة الخروقات، خاصة عقب محاولة اغتيال مدير مشروع ماء الناحية. 

وأفاد مصدر أمني، بأن "عشائر الناحية تظاهرات احتجاجاً، على التصاعد الحاصل في الخروقات الأمنية، والنشاط الملحوظ للمجموعات المسلحة، وتنظيم داعش، حيث أُغلقت الدوائر الخدمية فيها، وأبرزها دائرة الجنسية، والطابو، ومشروع الماء، فيا طالبوا بتأمين الناحية". 

من جهته، قال مصدر محلي، إن عشائر الناحية أعلنوا العصيان المدني في الناحية والنزول إلى الشوارع وإغلاقها بالكامل، في وقت وصل فيه قائد شرطة محافظة ديالى إلى الناحية، للاطلاع على تفاصل الوضع ميدانياً.   
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