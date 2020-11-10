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الثلاثاء, 10 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 10 تشرين الثاني 2020 01:47 م

نائبة تطالب بمنع وزير الكهرباء الأسبق لؤي الخطيب من السفر

عالية نصيف

طالبت النائبة عالية نصيف، اليوم الثلاثاء، بمنع وزير الكهرباء الأسبق لؤي الخطيب من السفر إلى الخارج الى حين انتهاء التحقيق في قضايا الفساد التي تورط فيها.

وقالت نصيف في بيان، إنه "لطالما تحدثنا في بيانات سابقة عن فساد هذا الشخص، من بينها البيان المنشور بتاريخ 2019/2/16 حول عقد (فريم 6) ومحطة المسيب، وبتاريخ 2019/5/1 عندما أبرم لؤي الخطيب مذكرة تفاهم مع نفسه، وبتاريخ 2019/8/1 عندما حاول التغطية على فساده وتحدث عن انجازات وهمية، وبتاريخ 2020/7/8 عندما طالبنا الوزير الجديد بإلغاء عقد محطة الدورة الحرارية الذي هو أحد ملفات الفساد التي تم استكمال إبرامها في عهد الفاسد لؤي الخطيب، وبتاريخ 2020/8/11 عندما طالبنا الخطيب بأن يسلم نفسه للقضاء بدلاً من الاعتراض على طرده من عقار الدولة".

وأشارت إلى "وجود العشرات من التصريحات التي أدلت بها في الفضائيات حول فضائح فساده في عقود محطات بيجي الاولى وبيجي الثانية وبسماية وكرم العروبة والبحر الاسود والشركات الوهمية التي افتتحت دكاكين في دبي".

وأضافت أنه "في الوقت الذي نشيد فيه بقرار محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة بالحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة"، مطالبة بـ"منعه من السفر الى حين انتهاء التحقيقات".

وبينت أن "هناك أنباء عن قيامه باستئجار شقة في مجمع بوابة بغداد مقابل الزوراء، وهو ينوي السفر الى اربيل خلسة ثم إلى الخارج، و في حال هروبه سيكون من الصعب القبض عليه لكونه بريطاني الجنسية".

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