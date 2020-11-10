خزعل: مجلس النواب مازال صامتا أمام تخبطات الحكومة والعراق مقبل على انهيار اقتصادي

قال النائب المستقل باسم خزعل، إن مجلس النواب مازال صامتا أمام تخبطات الحكومة والتراجع الكبير في سياستها وخاصة ما يتعلق بالأزمة المالية وحركة السوق، حيث ان العراق مقبل على انهيار اقتصادي.



وأضاف أن العراق يعيش مع أجهل دورة برلمانية على مر التأريخ، كما أن صمت مجلس النواب على أداء الحكومة بسبب عدم وجود شخصيات تفهم بما يدور في البلد.



وبين أن الغريب في الأمر عدم سماع صوت البرلمان وعدم وجود خبير مالي في اللجنة المالية النيابية، وافتقارها لشخص يتحدث عن الوضع المالي بشكل صحيح وكذلك الحال بالنسبة للجنة القانونية.