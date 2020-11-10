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الثلاثاء, 10 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 10 تشرين الثاني 2020 12:26 م

صفعة قوية لتنظيم الإخوان الإرهابي في 4 ولايات نمساوية

الاخوان
لم تكن العملية "رمسيس" ضد مواقع الإخوان في 4 ولايات نمساوية، أولى خطوات فيينا لمواجهة خطر التنظيم الإرهابي، إذ سبقتها إجراءات مهمة.
وفي وقت سابق، الإثنين، نفذت الشرطة النمساوية مداهمات في ٤ ولايات اتحادية، بينها فيينا، ضد أشخاص وجمعيات مرتبطة بـ "الإخوان الإرهابية وحركة حماس الفلسطينية".
وذكر مكتب المدعي العام في مدينة غراتس، معقل الإخوان في النمسا، في بيان، أن "عناصر الشرطة وأجهزة المخابرات نفذت مداهمات في أربع ولايات اتحادية ضد أشخاص وجمعيات مرتبطة بالإخوان المسلمين وحماس".

وخلال المداهمات، فتشت الشرطة 60 شقة ومنزلا ومقرا تجاريا وناديا، وألقت الشرطة القبض على 30 شخصاً، مثلوا أمام السلطات "للاستجواب الفوري"، وفق البيان.
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