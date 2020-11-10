بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 10 تشرين الثاني 2020
آخر الأخبار
التنظيم الإرهابي على أبواب بغداد.. داعش يهاجم أقرب موقع عسكري من العاصمة منذ 2014 عراقيل قد تمنع إجراء الانتخابات النيابية بموعدها.. فهل يحل مجلس النواب نفسه في العراق؟ حقيقة إصابة الفنانة المصرية عبلة كامل بمرض السرطان بعد غياب سولاقا وعبد الزهرة وعلي.. ضرغام يغيب عن العراق في مباراتي الأردن وأوزبكستان الجبوري: كركوك بحاجة لأكثر من 150 مليون دولار لغلق ملف النازحين البلداوي: ما قامت به شركات الاتصالات من تقديم خدمات رديئة وسيئة كانت تقف خلفها جهات حكومية واشنطن تزوّد البيشمركة بأسلحة متطورة للتصدي للإرهاب العشائر تغلق دوائر حكومية في ديالى احتجاجاً على الخروقات الأمنية نائبة تطالب بمنع وزير الكهرباء الأسبق لؤي الخطيب من السفر داعش الإرهابي يختطف أربعة أشخاص بالأنبار.. ويخلف تلوثاً معقداً من الألغام في المناطق المستعادة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 10 تشرين الثاني 2020 11:52 ص

بعد أن أصبح في قبضة حزب الله.. مطالبات قانونية لشركات طيران عالمية بوقف الرحلات إلى مطار بيروت

2-32-1200x675

يقود فريق قانوني إسرائيلي خطوة مثيرة للجدل على الصعيد الدولي،  تستهدف تجريم شركات التأمين وشركات الطيران حول العالم، والتي تسير رحلات إلى مطار بيروت الدولي ”مطار رفيق الحريري“، بزعم أن استمرار هذه الرحلات فضلا عن الخدمات المختلفة التي توفرها هذه الشركات للمطار، تسهم في دعم تنظيم ”حزب الله“ اللبناني.
ووجه الفريق خطابات إلى شركات طيران كبرى حول العالم، وحذرها من أن استمرار تسيير الرحلات المدنية إلى بيروت يعني أنها قد تقع تحت طائلة القانون الدولي، بتهمة ارتكاب جريمة حرب، وفق صحيفة ”إسرائيل اليوم“.
ونوهت الصحيفة، مساء الإثنين، إلى أن الحديث يجري عن مبادرة يقودها فريق قانوني ”رفيع المستوى“ في إسرائيل، ويسعى إلى تعميمها وتحويلها إلى قرارات عملية على الصعيد الدولي، في إطار الضغوط على تنظيم حزب الله، الذي تصنفه بعض الدول تنظيما إرهابيا وتحظر أنشطته على أراضيها، فيما تمارس واشنطن وتل أبيب ضغوطا على دول الاتحاد الأوروبي لحظر التنظيم بجميع أذرعه، السياسية والعسكرية.

دروع بشرية
وأرسل الفريق القانوني الإسرائيلي خطابات تحذير استباقية، تضمنت تهديدا بأن هذه الشركات، ومنها شركات تأمين دولية وشركات طيران كبرى، ”ستجد نفسها قيد الملاحقة القضائية قريبا“، مطالبا بوقف جميع الخدمات المقدمة لمطار بيروت الدولي، أو بدء التحرك ضدها قانونيا بتهمة دعم تنظيم إرهابي.
وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن 15 شركة تأمين رائدة حول العالم، وكذلك شركات طيران دولية، تلقت هذه الخطابات، منها: Air France، و British airway، و Alitalia       و Lufthansa.
وحمل الخطاب تحذيرا من أن مطار بيروت الدولي ”أصبح بمثابة عش الدبابير الخاص بتنظيم حزب الله، وأن منطقة المطار ومحيطه باتت مسرحا لعمليات إرهابية واسعة النطاق تقوم بها المنظمة“، بحسب الصحيفة.
وحذر الفريق القانوني من أن شركات الطيران التي تشغل رحلات إلى المطار ”لا تخاطر فقط بحياة المسافرين وأطقم الطائرات، ولكنها توفر لمنظمة حزب الله، عن دراية، دروعا بشرية، وبفضل هذه الدروع البشرية يباشر حزب الله أنشطته الإرهابية، لذا فأنتم تعرضون أنفسكم للملاحقة القضائية والاتهامات الجنائية بدعم تنظيم إرهابي“.

كرة ثلج
ويظهر على الخطابات توقيع المحامية الإسرائيلية نيتسانا درشان لايتنر، الناشطة في مجال حقوق الإنسان، ومؤسسة مركز ”شورات هادين“، كما تعمل منذ قرابة 20 عاما على صعيد المواجهة القانونية ضد التنظيمات التي تصفها إسرائيل بالمتشددة.
ويستند الطاقم الإسرائيلي إلى نموذج مشابه عام 2011، حين أحبطت لايتنر خروج أسطول من السفن إلى قطاع غزة قادما من اليونان، ووقتها كانت واقعة السفينة ”مافي مرمرة“ عام 2010 أصبحت الشغل الشاغل لوسائل الإعلام والحقوقيين، لكن الخطوات التي قامت بها لايتنر وفريقها ألزمت شركة التأمين الخاصة بهذه السفن لإلغاء التعاقد؛ ما أجبرها على وقف الرحلة، والتي لم تعقبها رحلات أخرى.
تقرير إسرائيلي: حماس جندت شابين اثنين لتنفيذ عمليات بحق مستوطنين في الضفة الغربية
السفيرة الأمريكية في لبنان تكشف أن جبران باسيل استعد للانفصال عن حزب الله

ووصفت لايتنر الخطوة الأولى في هذا الصدد بأنها ”كرة ثلج“ صغيرة لبداية وقف الرحلات الجوية إلى بيروت، وقالت لصحيفة ”إسرائيل اليوم“، إن هذه الكرة ”بدأت بالانزلاق وستتضخم في الطريق وتتحول إلى واقع“، مشيرة إلى أن الهدف من هذه الخطوة ”هو إجبار العالم على القيام بخطوات عملية ضد سيطرة حزب الله على مطار بيروت ووقف أنشطته الإرهابية التي تنفذ في المطار ومحيطه“.
وعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الأشهر الأخيرة وبشكل متكرر، خرائط يقول إنها لمواقع تخزين صواريخ وأسلحة أخرى تخص ”حزب الله“، في مناطق قريبة من مطار رفيق الحريري الدولي، فيما حملت إسرائيل الحزب المسؤولية عن الانفجار المدمر الذي شهده مرفأ بيروت في آب/ أغسطس الماضي، والذي طالت آثاره بعض المواقع بالمطار، الذي يبعد 9 كيلومترات عن وسط العاصمة بيروت.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
هجوم

التنظيم الإرهابي على أبواب بغداد.. داعش يهاجم أقرب موقع عسكري من العاصمة منذ 2014 10 تشرين الثاني 2020 03:55 م

قانون الانتخابات

عراقيل قد تمنع إجراء الانتخابات النيابية بموعدها.. فهل يحل مجلس النواب نفسه في العراق؟ 10 تشرين الثاني 2020 03:41 م

نازحون

ملف النازحين صداع في رأس حكومة الكاظمي.. إغلاق 35 مخيماً وعودة أكثر من 4 ملايين نازح حتى الآن 10 تشرين الثاني 2020 02:35 م

2-32-1200x675

تقرير عبري : صراع مخابراتي إيراني بين المرشد والرئيس.. و الكلمة العليا لـ"الحرس الثوري" الإرهابي 10 تشرين الثاني 2020 02:18 م

داعش

داعش الإرهابي يختطف أربعة أشخاص بالأنبار.. ويخلف تلوثاً معقداً من الألغام في المناطق المستعادة 10 تشرين الثاني 2020 01:27 م

2-32-1200x675

مراقبون : بايدن يواجه أزمة كبيرة في إصلاح ما ارتكبه أوباما من أخطاء بسياسته مع إيران 10 تشرين الثاني 2020 12:15 م

530815Image1

مراقبون : رغم التحديات الاقتصادية الهائلة التى تواجهها أمريكا .. فريق بايدن الانتقالي غير متجانس 10 تشرين الثاني 2020 11:46 ص

قانون الانتخابات

قانون الانتخابات في العراق.. ظاهراً: لبّى مطالب الحراك الشعبي وباطنا: راعى مصالح الكتل والأحزاب السياسية 10 تشرين الثاني 2020 10:48 ص

التعليقات