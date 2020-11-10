مراقبون : رغم التحديات الاقتصادية الهائلة التى تواجهها أمريكا .. فريق بايدن الانتقالي غير متجانس

مع بدء المرحلة الانتقالية للإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، بات هناك العديد من المرشحين على قوائم أعضاء فريقه الاقتصاد المحتمل، وأصبح مستشاراه جاريد برنشتاين، وبن هاريس، على قمة القائمة فضلا عن هيذر بوشي من مركز واشنطن للنمو العادل، والتي كانت ضمن الفريق الانتقالي لهيلاري كلينتون.

وتعتبر لايل برينارد في هيئة الاحتياطي الاتحادي الأمريكي من بين التكنوقراط الأكثر خبرة في جيلها، ومن المرجح أن تكون أول امرأة تعمل كوزيرة للخزانة الأمريكية.

ووفقا لتقرير لمجلة ”فورين بوليسي“ الأمريكية، هناك مجموعة أخرى قد يقع عليها الاختيار، مثل: رجل الأعمال جيف زينتوس، مستشار باراك أوباما، ورئيس المجلس الاقتصادي الوطني، ويعتبر زينتوس واحدا من 4 رؤساء مشاركين في فريق بايدن الانتقالي، وهو رأسمالي قوي معروف في السوق، وتؤكد أهميته، منظمة ”المائدة المستديرة للأعمال“ غير الربحية.

ومن المرجح أن يتم تحديد جدول الأعمال الاقتصادي لإدارة بايدن من خلال مثل هذه الانقسامات في الخلفية الشخصية وبمحور الوسط اليساري الأوسع الذي يمر عبر الحزب الديمقراطي.

انقسامات

وفي هذه المرحلة، تبدو هذه الانقسامات أكثر وضوحا مما كانت عليه في عهد أوباما، حيث أُخذ الفريق الاقتصادي في السنوات الأولى لأوباما مباشرة من قائمة بيل كلينتون، عندما أعلن فريق بايدن هذا العام أنه سيأخذ المشورة من لاري سامرز، آخر وزير خزانة بإدارة كلينتون، وشخصية رئيسية في إدارة أوباما، حيث أثار ذلك عاصفة من الاحتجاج داخل اليسار، ومنذ ذلك الحين، استبعد سامرز نفسه من قائمة المرشحين المحتملين لوظائف إدارة بايدن.



وفي حين ورثت إدارة أوباما رواية النجاح من عهد كلينتون، إلا أن ما ورثه بايدن من أوباما أكثر اختلاطا، وهذا يعكس بطء التعافي من أزمة عام 2008؛ والفشل في تنفيذ إجراءات إصلاح جذرية للنظام المالي، والوعي المتزايد بمشاكل عدم المساواة والعنصرية الهيكلية والتحديات التي تواجهها شركات التكنولوجيا العملاقة، وهي صناعة كانت تعتبر بمثابة خلاص الرأسمالية الأمريكية، واليوم، بات من المعروف أن هناك خلافات هائلة داخل الحزب الديمقراطي حول مسائل ضرائب الثروة ولوائح مكافحة الاحتكار وأمور أخرى.

ومن الأسهل للسياسيين الاتفاق على هيئة الاقتصاد الكلي، فهناك اتفاق عام على أن إدارة أوباما كان عليها أن تعمل على توفير تحفيز مالي أكبر في عام 2009.

السيطرة على مجلس الشيوخ مفتاح الحوافز

وفي مواجهة الركود الاقتصادي الحالي في أمريكا، يبدو أن فريق بايدن يمكنه الاتفاق على هذا الأمر، حيث تحتاج الولايات المتحدة إلى أكبر حافز ممكن للوفاء بوعد بايدن بإعادة البناء بشكل أفضل، وبدء عملية التحول في مجال الطاقة في البلاد.

إلا أن الحصول على حزمة حوافز قيمتها مليارات الدولارات، يعتمد على السيطرة على مجلس الشيوخ، والذي يبدو بعيدا عن متناول الديمقراطيين، وإذا ما استمرت سيطرة ميتش ماكونيل على مجلس الشيوخ حتى يناير، فلن يحد ذلك فقط من أي حزمة إنفاق صممها بايدن، بل سيخاطر بكشف الانقسامات في جميع أنحاء المعسكر الديمقراطي.

وسوف يكون الحل الوسط مع الجمهوريين في مجلس الشيوخ أمرا يصعب على الجناح اليساري، وسوف تجبر سياسة بايدن الاقتصادية على التركيز على مجالات مثل التغيير التنظيمي الذي لا يتطلب موافقة الكونغرس، ولكن الاتفاق عليه أصعب بكثير داخل ائتلاف الحزب الديمقراطي الذي يزداد تنوعا.