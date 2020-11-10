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الثلاثاء, 10 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 10 تشرين الثاني 2020 11:15 ص

حملة ترامب ترفع دعوى ضد نظام التصويت بالبريد في بنسلفانيا

انتخابات أمريكا
رفعت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوى قضائية، مؤكدة أن نظام التصويت بالبريد في ولاية بنسلفانيا "يفتقر إلى جميع علامات الشفافية والقابلية للتحقق الموجودة في تصويت الناخبين بأنفسهم".

وتسعى الدعوى القضائية إلى استصدار أمر قضائي طارئ لمنع مسؤولي الولاية من التصديق على فوز جو بايدن بها.

وفوض وزير العدل الأمريكي وليام بار يوم الاثنين ممثلي الادعاء الاتحاديين لفتح تحقيقات في "مزاعم جوهرية في مخالفات التصويت وجدولة الأصوات" وحثهم في نفس الوقت على عدم الاكتراث بالمزاعم "الخيالية أو بعيدة الاحتمال".
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