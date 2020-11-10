نائبة تحذر من العمل بالأمر الوزاري 2260: يخول مدير عقارات الدولة ببيعها وتأجيرها

حذرت عضو اللجنة المالية النيابية النائبة سهام العقيلي ، الجهات الحكومية من العمل بالامر الوزاري 2260 القاضي بتخويل مدير عام عقارات الدولة بصلاحيات بيع وايجار اموال الدولة .



وقالت العقيلي ان اموال الدولة بعد 2003 تعرضت لسرقات منظمة وممنهجة من قبل جهات سياسية متنفذة وفاسدين ،منتقده، بشدة الامر الذي صدر عن وزير المالية ، داعيه مجلس النواب الى ايقاف الهدر العام لاموال وممتلكات الدولة من خلال دوره الرقابي .



واضافت ان الحكومة الحالية بدلا من اعادة اموال الدولة المتجاوز عليها ، عمدت الى الاستمرار بمسلسل هدر اموال وممتلكات الدولة بغطاء قانوني .