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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 10 تشرين الثاني 2020 11:05 ص

نائبة تحذر من العمل بالأمر الوزاري 2260: يخول مدير عقارات الدولة ببيعها وتأجيرها

سهام العقيلي
حذرت عضو اللجنة المالية النيابية  النائبة سهام العقيلي ، الجهات الحكومية من العمل بالامر الوزاري 2260 القاضي بتخويل مدير عام عقارات الدولة بصلاحيات بيع وايجار اموال الدولة .

وقالت  العقيلي ان اموال الدولة بعد 2003 تعرضت لسرقات منظمة وممنهجة من قبل جهات سياسية متنفذة وفاسدين ،منتقده، بشدة الامر الذي صدر عن وزير المالية ، داعيه مجلس النواب الى ايقاف الهدر العام لاموال وممتلكات الدولة من خلال دوره الرقابي  .

واضافت  ان الحكومة الحالية بدلا من اعادة اموال الدولة المتجاوز عليها ، عمدت الى الاستمرار بمسلسل هدر اموال وممتلكات الدولة بغطاء قانوني .
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