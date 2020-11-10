نائب عن سائرون : أكثر من 20 منفذا في كردستان غير رسمية لتهريب العملة الصعبة



كشف تحالف سائرون، عن وجود اكثر من 20 منفذا غير رسمية في كردستان تستخدم لتهريب العملة الصعبة، داعيا الحكومة الى فرض سيطرتها على تلك المنافذ.

وقال النائب عن سائرون جمال فاخر ان “المنافذ غير المسيطر عليها السبب الرئيسي وراء دمار الاقتصاد العراقي وتعظيم الفساد فيه.

واضاف ان “هناك منافذ غير رسمية في اقليم كردستان غير المنافذ الرسمية التي هي الاخرى لاتعلم عنها الحكومة المركزية”، مشيرا الى ان “عدد المنافذ غير الرسمية في اقليم كردستان تصل الى اكثر من 20 منفذا.

واوضح ان “تلك المنافذ تستخدم لتهريب العملة الصعبة وادخال المواد التي منع استيرادها من بينها المنتجات الزراعية التي حقق فيها المزارعون العراقيون الاكتفاء الذاتي”، داعيا الحكومة الى “وضع السيطرة على تلك المنافذ من اولوياتها اذا كانت جادة في اصلاح الاقتصاد العراقي.