قانون الانتخابات في العراق.. ظاهراً: لبّى مطالب الحراك الشعبي وباطنا: راعى مصالح الكتل والأحزاب السياسية

أكد مراقبون، أن قانون الانتخابات ظاهراً، لبّى مطالب الحراك الشعبي لناحية توسيع رقعة التمثيل، إلا أنه في الوقت نفسه راعى مصالح العديد من الكتل والأحزاب.

وقد صادق رئيس الجمهورية، برهم صالح، على قانون الانتخابات التشريعية، بعدما أنهى المجلس النيابي التصويت عليه، عقب جدل واسع حول الدوائر الانتخابية المعتمَدة، وخاصة تلك المتعلّقة بمحافظتَي كركوك ونينوى.

وسبق أن حدّد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الـ 6 من حزيران 2021، موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة، التي لم يتبقَّ من شروط إجرائها سوى قانون المحكمة الاتحادية المختلَف عليه منذ أشهر عدّة، والمنتظَر حلّه.

وأشار مراقبون، إلى أنه إمرار القانون فجاء تحت ضغوط الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في تشرين الأوّل 2019، والتي طالبت من جملة مطالبها بتغيير القانون المعتمَد في الدورة الأخيرة (أيار 2018)، إضافةً إلى دعوة المرجعية الدينية آية الله علي السيستاني) الصريحة إلى إجراء انتخابات مبكرة بقانون يمنح الشباب والمستقلّين تمثيلاً أوسع.

وقبل أن يُرسَل القانون إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه، كان على البرلمان أن يحسم أمره حول الدوائر الانتخابية في كركوك، آخر العقبات التي تعترض طريق إقرار القانون الجديد، ما دفع قادة الكتل إلى الاجتماع مراراً لحسمها، وخاصة بعد التصويت على الدوائر الانتخابية لـ 17 محافظة، وقد جرى ذلك بالفعل في جلسة استمرّت حتى الساعات الأولى من صباح يوم الخميس الواقع فيه 29 تشرين الأول الفائت.

يومها، صوّت البرلمان على توزيع الدوائر الانتخابية لمحافظة كركوك، والملحَقة بقانون انتخابات مجلس النواب، على النحو الآتي: ثلاث دوائر للمحافظة في كلّ منها مقعد لكوتا النساء، على أن تكون اثنتان من الدوائر في الشرق بواقع خمسة مقاعد، والوسط بواقع ستة مقاعد، فيما الدائرة الثالثة ستكون في الحويجة بواقع ثلاثة مقاعد.

وأشار مراقبون إلى أنه على الرغم من أن القانون الجديد يُعدّ انتصاراً لمطالب الحراك الشعبي، إلا أنه في الوقت نفسه يُمثّل انتصاراً لكتل سياسية كانت ترغب في إمراره كونه يخدم مصالحها بشكل كبير، وذلك على حساب كتل أخرى تَضرّرت منه بشدّة.

وفي هذا الإطار، تشير مصادر مطّلعة، إلى أن كتلاً سياسية كثيرة منتفعة من قانون الانتخابات الجديد، على رأسها تحالف سائرون المدعوم من زعيم "التيّار الصدري" مقتدى الصدر، فضلاً عن الأحزاب الحاكمة في إقليم كردستان، وتلك المتزعّمة للمشهد في الأنبار رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، يُضاف إليهم بعض المستقلّين.