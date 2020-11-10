السامرائي: الوضع المالي في الدولة يحتاج لحلول عاجلة

أكد نائب رئيس اللجنة المالية النيابية مثنى عبد الصمد السامرائي، ، أن الوضع المالي في الدولة يحتاج إلى حلول عاجلة بما يوفر رواتب الموظفين.





وقال السامرائي في بيان ، إن "الوضع المالي في الدولة يحتاج إلى حلول عاجلة بما يوفر رواتب الموظفين التي تأخرت طويلاً مما انعكس سلبياً ليس فقط على الموظفين بل على عموم المجتمع مما يجعل من الضروري أن ندعم مشروع الحكومة لتوفير الرواتب"، مستدركاً بالقول "لكن ذلك لا يعفيها من مسؤولية وضع حلول جادة للأزمة المالية التي تواجه البلاد.



وأكد السامرائي أن "على الحكومة في حال تم التصويت على مشروعها بتمويل العجز المالي أن تسارع لاستكمال المشاريع الاستراتيجية وفي مقدمتها مشروع ميناء الفاو إلى جانب المشاريع الخدمية الضرورية كمحطة الجالسية قرب مدينة سامراء وكذلك مستشفى سامراء ومستشفى تكريت خصوصاً الأموال التي يمكن تخصيصها لهذه المشاريع ليست كبيرة باعتبار أن نسب الإنجاز فيها مرتفعة.



وأشار السامرائي إلى "ضرورة وضع ضوابط أكثر صرامة فيما يتعلق باستيفاء الرسوم الجمركية والضرائب على مزاد العملة، واستثمار الإيرادات على أفضل صورة ووفق معايير الشفافية والنزاهة.