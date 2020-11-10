برلماني كردي يطالب بغداد بتدقيق أعداد الموظفين في كردستان

طالب عضو برلمان إقليم كردستان عن الجماعة الإسلامية مسلم عبد الله، ، الحكومة الاتحادية بإرسال فريق رقابي للإطلاع على أعداد الموظفين بالاقليم.

وقال عبد الله إن “هنالك أرقاما فلكية بأعداد الموظفين في إقليم كردستان وفوق حاجة الإقليم الفعلية، وتوجد عشرات الآلاف من الأرقام الفضائية.

وأضاف أن “هنالك موظفين مرتبطين بأحزاب السلطة وهؤلاء يتقاضون رواتب من الدولة رغم أنهم يؤدون خدمة لأحزابهم ولكن يتم تنسيبهم إلى الوزارات والمؤسسات رغم عدم التحاقهم بدوائرهم التي نسبوا إليها.

وأشار إلى أنه “يفترض على الحكومة الاتحادية أن ترسل فريقا لتدقيق الاعداد وتوزيعها على الوزارات، لآن هنالك عملية فساد كبرى تستفيد منها الأحزاب الحاكمة على حساب الموازنة العامة.