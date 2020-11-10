نائب: وزارة المالية لديها الإمكانية لاطلاق الرواتب الآن

أكد النائب سليم همزة، ان قانون الاقتراض سيجري تمريره في مجلس النواب الخميس القادم، لافتا الى ان وزارة المالية لديها الامكانية لاطلاق الرواتب الان

وقال همزة ، ان “قانون الاقتراض سيجري تمريره بنسبة 90% في جلسة الخميس القادم لافتا الى ان اجتماع اللجنة المالية مع رئيس الحكومة ووزارة المالية امس توصل الى نقاط مشتركة حيال القانون.

واضاف، انه “لايعرف حتى الان كم سيكون مبلغ الاقتراض الذي سيمرر به القانون لافتا الى ان جلسة الخميس ستكون حاسمة لاهميته في اطلاق رواتب الموظفين المتاخرة.

واشار الى ان “وزارة المالية لديها رصيد مالي جيد وقادرة من الان على اطلاق رواتب الموظفين لحين التصويت على قانون الاقتراض في الخميس القادم من اجل خلق مرونة في ملف تسديد الرواتب والتخفيف من وطاة التاخير.