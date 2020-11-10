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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 10 تشرين الثاني 2020 10:24 ص

قيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني: الكرد مع إجراء تغييرات في الرئاسات الثلاث

ريبين سلام
أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، أن الكرد مع اجراء تغييرات في الرئاسات الثلاث بالاتفاق مع المكونات الاخرى. 
وقال سلام إن “التغيير ضروري ومهم، خاصة مع الأوضاع الصعبة التي يعيشها البلد والتي تتطلب وجود رئاسات قوية قادرة على تجاوز الأزمة المالية والأمنية والسياسية وليست ضعيفة كما نراها اليوم.
وأضاف أن “الكرد هم جزء أساسي من العملية السياسية ونرى أن تصحيح المسار مطلوب شرط موافقة المكونات صاحبة العلاقة.
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