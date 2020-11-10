بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 10 تشرين الثاني 2020
آخر الأخبار
التميمي: الإتاوات في سيطرات ديالى تصل إلى خمسة ملايين دولار يوميا لجيوب الفاسدين حملة ترامب ترفع دعوى ضد نظام التصويت بالبريد في بنسلفانيا قوات حفظ السلام الروسية تنتشر في إقليم قره باغ العراق يرفع أسعار نفطه في الأسواق الآسيوية قانون الانتخابات في العراق.. ظاهراً: لبّى مطالب الحراك الشعبي وباطنا: راعى مصالح الكتل والأحزاب السياسية بعد تفاهمات حكومية برلمانية.. الكاظمي يعلن انفراجة في أزمة الرواتب العراق والسعودية يناقشان افتتاح منفذ عرعر الحدودي وتمويل عدد من المشاريع الحيوية المتوقفة مراقبون: الشعب العراقي قرر الوقوف في وجه النظام الإيراني المتعجرف السعودية والعراق تبحثان تعزيز العلاقات وأعمال المجلس المشترك هزة أرضية تضرب محافظة السليمانية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 10 تشرين الثاني 2020 10:21 ص

المالية البرلمانية تعلن الاتفاق على تمرير قانون تمويل العجز المالي

المالية النيابية
أعلنت اللجنة المالية البرلمانية، عن الاتفاق على تمرير قانون تمويل العجز المالي وفق التوقيتات الدستورية والمبلغ الذي تراه مناسباً.

وقالت اللجنة في بيان ، إن : اللجنة المالية برئاسة النائب هيثم الجبوري رئيس اللجنة وحضور الاعضاء التقت  رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمناقشة قانون تمويل العجز المالي من اجل صرف رواتب الموظفين والنفقات الضرورية الاخرى.

واكد الجبوري خلال اللقاء وفقا للبيان، أن : اللجنة المالية عازمة على تمرير القانون بعد ضغط مبلغ القرض والتركيز على النفقات الضرورية والحاكمة منها رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعية والادوية اللازمة لمواجهة جائحة كورونا.

ولفت البيان الى، أن : اعضاء اللجنة المالية طرحوا افكارهم ومقترحاتهم لرئيس الوزراء بشأن الخروج من الازمة المالية الحالية وعدم اتباع سياسة الاقتراض واثقال كاهل الدولة بالديون، ونتج عن ذلك اتفاق بين الطرفين لعقد لقاء شهري مشترك لتنفيذ تلك المقترحات وفق مبدأ الشراكة والتعاون بين السلطات لتصحيح الوضع الاقتصادي للبل".

وتابع البيان، أن : اللجنة المالية اتفقت على تمرير قانون تمويل العجز المالي وفق التوقيتات الدستورية والمبلغ الذي تراه اللجنة المالية مناسباً ويضمن تأمين رواتب الموظفين ويحفظ قوتهم، فضلا عن الاستحقاقات الضرورية الأخرى.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
مثنى التميمي

التميمي: الإتاوات في سيطرات ديالى تصل إلى خمسة ملايين دولار يوميا لجيوب الفاسدين 10 تشرين الثاني 2020 11:21 ص

وزارة النفط

العراق يرفع أسعار نفطه في الأسواق الآسيوية 10 تشرين الثاني 2020 11:04 ص

الكاظمي

برلماني كردي يطالب بغداد بتدقيق أعداد الموظفين في كردستان 10 تشرين الثاني 2020 10:40 ص

ثامر ذيبان

المالية النيابية: سنقر قانون الاقتراض وفق بيانات الحكومة ولدينا قناعات بالتخفيض إلى 11 تريليون دينـار 10 تشرين الثاني 2020 10:37 ص

سليم همزا

نائب: وزارة المالية لديها الإمكانية لاطلاق الرواتب الآن 10 تشرين الثاني 2020 10:34 ص

ريبين سلام

قيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني: الكرد مع إجراء تغييرات في الرئاسات الثلاث 10 تشرين الثاني 2020 10:24 ص

مختار الموسوي

نائب يكشف عن اجتماعات وتحركات لأبو مازن والنجيفي مع الكتل الأخرى لإقالة الحلبوسي 10 تشرين الثاني 2020 10:19 ص

530815Image1

الكاظمي يلتقي اليوم ولي العهد السعودي عبر دائرة تلفزيونية 10 تشرين الثاني 2020 10:15 ص

التعليقات