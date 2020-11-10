نائب يكشف عن اجتماعات وتحركات لأبو مازن والنجيفي مع الكتل الأخرى لإقالة الحلبوسي

كشف النائب عن تحالف الفتح، مختار الموسوي عن تحركات موسعة لابو مازن والنجيفي نحو الكتلة الاخرى لإقالة الحلبوسي، مبينا ان الكتل السنية جادة لإقالة رئيس البرلمان.

وقال الموسوي ان “الايام الاخيرة شهدت اجتماعات ولقاءات موسعة بين كتلة ابو مازن وكتلة النجيفي لبحث اقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

واضاف ان “الكتل السنية جادة وعازمة على اقالة الحلبوسي كونها ترى خللا في ادارته للبرلمان”، مشيرا الى ان “الكتل السنية تجري تحركات موسعة نحو الكتل الاخرى لجمع الاصوات الكافية لإقالة الحلبوسي.

واوضح الموسوي ان “التحركات لازالت مستمرة من قبل النجيفي وابو مازن نحو اقالة الحلبوسي ويبدو ان هذه التحركات اكثر جدية.