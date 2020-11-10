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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 10 تشرين الثاني 2020 10:17 ص

الكاظمي: البعض يحاول استخدام أزمة السيولة المالية سياسيا

مصطفى الكاظمي
أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن البعض يحاول استخدام أزمة السيولة المالية مادة سياسية.

وقال الكاظمي في تغريدة إن "البعض يحاول استخدام أزمة السيولة المالية مادة سياسية، لكن تشكلت تفاهمات مشتركة بين الحكومة واللجنة المالية النيابية بأن الأزمة هي نتاج الأخطاء المتراكمة واخترنا حلها من خلال إصلاحات الورقة البيضاء".
وأضاف: "أتطلع إلى تعاون البرلمان لتمرير الإجراءات المالية للبدء بدفع الرواتب وبناء بلادنا".
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