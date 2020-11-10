الكاظمي: البعض يحاول استخدام أزمة السيولة المالية سياسيا

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن البعض يحاول استخدام أزمة السيولة المالية مادة سياسية.



وقال الكاظمي في تغريدة إن "البعض يحاول استخدام أزمة السيولة المالية مادة سياسية، لكن تشكلت تفاهمات مشتركة بين الحكومة واللجنة المالية النيابية بأن الأزمة هي نتاج الأخطاء المتراكمة واخترنا حلها من خلال إصلاحات الورقة البيضاء".

وأضاف: "أتطلع إلى تعاون البرلمان لتمرير الإجراءات المالية للبدء بدفع الرواتب وبناء بلادنا".