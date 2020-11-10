الكاظمي يلتقي اليوم ولي العهد السعودي عبر دائرة تلفزيونية

شهدت بغداد «حوارات مكثفة»، في اطار «مجلس التنسيق العراقي السعودي»، سيعززها اجتماع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اليوم الثلاثاء، عبر دائرة تلفزيونية.

وقال وزير النقل السعودي صالح بن ناصر الجاسر، ان «لجنة النقل والمنافذ عقدت امس اجتماعها وتم التباحث بشأن تفعيل اتفاقيات التعاون في مجالات النقل والاستعداد والجاهزية لافتتاح منفذ جديدة عرعر»، مشيرا الى ان «العراق يشهد تطورات ايجابية من جانب الاستتباب الامني».



من جانبه، اوضح الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي ان «هذه الزيارات هي استكمال للاتفاقات ومذكرات التفاهم التي وقعت عام 2019 ضمن اجتماعات متتالية للمجلس التنسيقي العراقي – السعودي.

واضاف أنه «كان من المفترض البدء بترجمة المشاريع والاتفاقات على ارض الواقع لكن التأخير حصل بسبب الوضع الوبائي العام»، مبيناً أن اجتماعاً سيعقد اليوم الثلاثاء للدورة الثالثة للمجلس التنسيقي العراقي السعودي وكذلك سيكون هناك اجتماع بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، عبر الدائرة التلفزيونية.

وكشف الغزي عن قرب «افتتاح منفذ عرعر وفرع للمصرف التجاري العراقي في السعودية، والملحقية التجارية السعودية في بغداد»، لافتا الى ان «اغلب المشاريع التي كانت ضمن الاتفاقيات هي البتروكيمياويات والغاز والمعادن والفوسفات والكبريت.»



واعلن الامين العام وجود «رغبة لدى الجانبين باستثمار 10 مليارات دولار»، مؤكدا «استكمال 90 بالمئة من الخطوات باتجاه المباشرة بالمشاريع.



الى ذلك، أكد سفير الرياض في بغداد، عبد العزيز الشمري، أن «الوفد السعودي الذي وصل الى العراق مؤخراً يعد امتداداً لاجتماعات المجلس التنسيقي العراقي السعودي.

وأوضح الشمري، أن «المجلس السياسي والأمني العراقي السعودي، سيعقد اجتماعات مكثفة ومركزة، وهناك أكثر من وفد سعودي سيصل إلى العراق، لبحث الكثير من المشتركات والشراكات.