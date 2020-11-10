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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 10 تشرين الثاني 2020 09:59 ص

العراق والسعودية يناقشان افتتاح منفذ عرعر الحدودي وتمويل عدد من المشاريع الحيوية المتوقفة

منفذ عرعر
أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن العراق والسعودية يناقشان يوم غد افتتاح منفذ عرعر الحدودي، وتمويل عدد من المشاريع الحيوية المتوقفة في العراق.

وقال المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد، الأمين العام حميد الغزي أكد أن افتتاح منفذ عرعر الحدودي خلال الأسبوع المقبل، بعد الانتهاء من عملية تأهيله، واستئناف عملية التبادل التجاري بين العراق والسعودية، مضيفا أن عملية التأهيل شملت إنشاء ساحات للتبادل التجاري وبوابات إلكترونية.

مجيد أوضح خلال البيان أن اجتماع المجلس التنسيقي بين الجانبين العراقي والسعودي ليوم غد، عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، سيتضمن بحث ما تمت مناقشته من اللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس وتوقيعه، والمصادقة عليه وتحويله من الورق الى أرض الواقع.

وكشف المتحدث الرسمي عن تمويل لعدد من المشاريع الحيوية المتوقفة في العراق، والتي وصلت إلى نسب إنجاز متقدمة عبر مؤتمر الكويت الدولي لدعم العراق، وسيتم تمويلها من قبل الجانب السعودي.

وأشار إلى أنه سيتم فتح فرع للمصرف التجاري العراقي في السعودية، لافتاً إلى أن الاتفاقيات ستسهم في تطوير الاقتصاد العراقي والتوسع في جميع المجالات، ما سيسهم في استقطاب الكفاءات والأيادي العاملة.

وأمس الأحد كشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن لقاء حميد الغزي بمحافظ التجارة الخارجية السعودي في بغداد، خططا خلاله لمباحثات تجمع البلدين في الأيام المقبلة.
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