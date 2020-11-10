السعودية والعراق تبحثان تعزيز العلاقات وأعمال المجلس المشترك

استقبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي المهندس عبد الرحمن الفضلي الذي يزور جمهورية العراق والوفد المرافق في إطار الأعمال التحضيرية لانعقاد مجلس التنسيق المشترك في دورته الرابعة.



وفي بداية الاستقبال نقل المهندس الفضلي تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، فيما حمّله دولته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.



وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات الاهتمام ‏المشترك بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين وأمن واستقرار المنطقة، كما بُحثت مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



من جانب آخر التقى وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، برئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي وبحثا العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.



حضر اللقاءين وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، ومحافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية الأستاذ عبدالرحمن بن أحمد الحربي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبد العزيز الشمري، وعدد من المسؤولين من الجانبين السعودي والعراقي.