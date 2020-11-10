بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 10 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 10 تشرين الثاني 2020 09:36 ص

هزة أرضية تضرب محافظة السليمانية

هزة أرضية
ضربت هزة أرضية مدينة السليمانية في إقليم كردستان العراق.  

وقال مصدر محلي، إن السكان في مركز محافظة السليمانية شعروا بهزة أرضية متوسطة الشدة. 

ووفقاً لمراكز رصد أوروبية، فإن هزة أرضية وقعت على الحدود العراقية الايرانية بلغت شدتها ٤.٧ على مقياس رختر، بينما لم تعلن المراصد الزلزالية العراقية حتى الآن عن التفاصيل.  
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