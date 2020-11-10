هزة أرضية تضرب محافظة السليمانية

ضربت هزة أرضية مدينة السليمانية في إقليم كردستان العراق.



وقال مصدر محلي، إن السكان في مركز محافظة السليمانية شعروا بهزة أرضية متوسطة الشدة.



ووفقاً لمراكز رصد أوروبية، فإن هزة أرضية وقعت على الحدود العراقية الايرانية بلغت شدتها ٤.٧ على مقياس رختر، بينما لم تعلن المراصد الزلزالية العراقية حتى الآن عن التفاصيل.