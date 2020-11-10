الاستخبارات: اعتقال 4 عناصر من داعش الإرهابي في سامراء

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق عن اعتقال أربعة "ارهابيين" في سامراء.



وذكرت المديرية في بيان، أنه ردا على العملية الجبانة التي استهدفت قواتنا الأمنية في الضلوعية وبجهد استخباري استثنائي وبتنسيق تام ما بين قسم استخبارات قيادة عمليات سامراء واستخبارات الفوج الأول لواء مغاوير القيادة تم الاطاحة بأربعة إرهابيين واعتقالهم في منطقة المعتصم بقضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين.



وأضافت، أن المعتقلين "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".