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الثلاثاء, 10 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 10 تشرين الثاني 2020 09:01 ص

الاستخبارات: اعتقال 4 عناصر من داعش الإرهابي في سامراء

اعتقال
أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق عن اعتقال أربعة "ارهابيين" في سامراء.

وذكرت المديرية في بيان، أنه ردا على العملية الجبانة التي استهدفت قواتنا الأمنية في الضلوعية وبجهد استخباري استثنائي وبتنسيق تام ما بين قسم استخبارات قيادة عمليات سامراء واستخبارات الفوج الأول لواء مغاوير القيادة تم الاطاحة بأربعة إرهابيين واعتقالهم في منطقة المعتصم بقضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين.

وأضافت، أن المعتقلين "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".
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