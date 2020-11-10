بايدن ليس رئيسا بعد.. مديرة إدارة المباني الفيدرالية ترفض التوقيع على ورقة لفريق بايدن بمقتضاها يدخلوا البيت الأبيض

موظفو البيت الأبيض: بايدن ليس رئيسا بعد فقط الإعلام هو من ردد هذه المزاعم



بايدن ليس رئيسا بعد.. هذه هى الرسالة الفعلية التي صدرت عن كبيرة الموظفين في البيت الأبيض، رئيس وكالة إدارة المباني الفيدرالية بعدما رفضت التوقيع على ورقة تسمح لفريق بايدن بالدخول للبيت الأبيض، والحصول على ملايين الدولارات والتواصل مع مسؤولين حكوميين وهو ما يعرقل دخول بايدن بالفعل للبيت الأبيض.

وكانت قد رفضت موظفة في إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن توقع رسالة تسمح لفريق الرئيس الديمقراطي المنتخب، جو بايدن، بأن يبدأ عمله، بشكل رسمي، خلال هذا الأسبوع.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، فإن هذا الرفض مؤشر آخر على أن ترامب لم يعترف بفوز بايدن، وربما يؤدي هذا الأمر إلى عرقلة تسليم السلطة. وهى الحقيقة لأن بايدن لم يفز فعلا، وتم رفض التوقيع من قبل مدير إدارة الشؤون العامة، وهذه الوكالة غير المعروفة بشكل كبير تتولى مهام إدارة المباني الفيدرالية.

وعندما ينتخب رئيس جديد في الولايات المتحدة، فإنه من مهام هذه الوكالة، أن توقع ورقة رسمية تتيح للفريق الانتقالي أن يحصل على ملايين الدولارات، كما تسمح له أيضا بالوصول إلى مسؤولين حكوميين، والاستفادة من مقرات ومعدات المؤسسات الحكومية.



وحتى صباح الاثنين، أي بعد نحو 36 ساعة من إعلان وسائل الإعلام لفوز المرشح الديمقراطي بانتخابات الرئاسة، لم توقع مديرة الوكالة، وهي إيميلي مورفن، أي رسالة بهذا الشأن.

ولم تقدم الموظفة على توقيع هذه الرسالة، فيما يواصل الرئيس والمرشح الجمهوري، ترامب، تشكيكه في نزاهة الانتخابية، قائلا إنه سيلجأ إلى القضاء من أجل إعادة الأمور إلى نصابها.

وأوضحت المتحدثة باسم الوكالة الأميركية، باميلا بانينغتون، عبر رسالة في البريد الإلكتروني، أنه لم يجر التأكد بعد من الأمر، في إشارة إلى نتيجة الانتخابات التي أعلن عنها من قبل وسائل الإعلام حتى الآن. وأكدت أن إدارة الشؤون العامة ستواصل القيام بالتزاماتها، وفق ما تمليه مقتضيات القانون.

وإزاء هذا البيان، يترقب الخبراء متى سينتهي الرئيس ترامب من معركته القضائية للاحتجاج على النتائج المزورة، لأنه لم يتبقى سوى 74 يوما، ثم يتم تنصيب بايدن رئيسا للولايات المتحدة.

ونقلت "واشنطن بوست" عن مسؤول وصفته بالكبير في الإدارة الأميركية، أنه لن تقدم أي وكالة في الوقت الحالي على مخالفة الرئيس ترامب بشأن المرحلة الانتقالية. ورجح هذا المسؤول الذي لم يجر ذكر اسمه، أن مديري المؤسسات سيجدون أنفسهم مطالبين بألا يتجاوبوا ولا يتحدثوا مع فريق بايدن.

ويثير هذا التأخير من قبل الوكالة الفيدرالية، مخاوف بشأن تبعات "رمزية" وأخرى عملية.

وعندما يجري الإعلان عن الرئيس الفائز في العادة، يسمح مدير الوكالة بقديم أنظمة كمبيوتر ورواتب ومساعدة إدارية إلى الفريق الذي يتولى ترتيب المرحلة الانتقالية، ومن المرتقب أن تصل التكلفة في العام الحالي إلى 9.9 مليون دولار. فضلا عن ذلك، يحصل مسؤولو المرحلة الانتقالية على عناوين بريد إلكتروني حكومية، كما أنهم يبدؤون العمل مع مكتب الأخلاقيات الحكومية في الولايات المتحدة لأجل النظر في وضعية المرشحين للمناصب، من حيث السجل المالي أو تضارب المصالح.

في نفس السياق، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إقالة وزير الدفاع، مارك إسبر، قائلا إنه عين مدير المركز لمكافحة الإرهاب، كريستوفر ميلر، حتى يؤدي مهامه بالإنابة.

وكتب ترامب في تغريدة على موقع "تويتر"، "يسعدني أن أعلن أن كريستوف ميلر الذي يحظى باحترام كبير، وجرت الموافقة عليه بالإجماع من قبل مجلس الشيوخ في وقت سابق، سيكون وزير الدفاع بالإنابة، ومفعول هذا القرار يسري بشكل فوري".

وأضاف ترامب "كريس سيقوم بعمل عظيم!" ثم قال إن إسبر أُنهيت مهامه "وأنا بودي أشكره على الخدمة التي أسداها".

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن إسبر كان قد جهز استقالته من إدارة ترامب التي أضحت على بعد سبعين يوما من تسليم السلطة إلى الرئيس الديمقراطي المنتخب، جو بايدن.

وفي يونيو الماضي، كان إسبر قد أثار غضب الرئيس ترامب، حينما عارض بشكل صريح أي لجوء إلى ما يعرفُ بـ"ميثاق التمرد" وهو قانون يعود إلى سنة 1807 من أجل التعامل مع احتجاجات ذات طبيعة عرقية. وقال إسبر وقتها إنه يرفضُ استخدام قوات الجيش في مهمات إنفاذ القانون، مؤكدا أن اللجوء إلى المؤسسة العسكرية يجبُ أن يتم في إطار الضرورة القصوى والوضعية الحرجة وليس إزاء الاحتجاجات التي كانت تجتاح الشوارع وأدت إلى حالة من الفوضى.

الطريق لا يزال طويلا أمام بايدن.. ودخول عتبة البيت الأبيض ستظل عنيدة على المزورين.

أ.ي