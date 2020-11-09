تقرير.. ترامب كان الأفضل للعراقيين والأسوأ للميليشيات.. وقادة عصابات إرهابية إيرانية يرحبون بـ"بايدن"

قيادات إرهابية ميليشياوية تهنئ بايدن، كما لو كان صديقا قديما ولو حكمت له المحكمة بشكل رسمي لكان ذلك وبالا على الشرق الأوسط





رصد تقرير جديد حالة واسعة من المخاوف العراقية مع مجىء بايدن، وقال إن الرئيس ترامب كان الأفضل للعراقيين والأسوا لميليشيات ايران طوال فترة عهده. بينما يبشر مجىء بايدن في حال حكمت المحكمة العليا بفوزه بفترة اضطراب ستكون مشابهة لما كان وقت الأسود أوباما وستزداد شوكة إيران وميليشياتها.

ووفق تقرير نشرته "جريدة العرب"، لم يخف العراقيون توجسا من أن يمنح مجىء الديمقراطي، جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأميركية دفعا جديدا للميليشيات الموالية لإيران في العراق، والتي تسابقت قياداتها للتعبير عن انتشائها وفرحها بهذا التغيير المزعوم.



وقال الإرهابي محمد محي، المتحدث باسم كتائب حزب الله العراق الارهابية، أبرز فصيل موالي لإيران في العراق: فترة ترامب فترة تهديم وفترة سلبية سببت مشاكل وأزمات!

ورحبّت التيارات الموالية لإيران الارهابية في العراق، بمجىء بايدن ما عزز مخاوف مسؤولين ونشطاء من إمكانية أن يؤدي تفاهم أميركي إيراني محتمل إلى تعزيز نفوذ تلك الميليشيات الايرانية في البلاد.

وندد محي بترامب على خلفية قتل قائد االارهاب قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الارهابي العراقي أبومهدي المهندس.



وأكد نصر الشمري نائب الأمين العام لحركة النجباء الموالية لإيران "لا نتوقع أن تتغير السياسة الأميركية مع تغيير رئيس الجمهورية، لكن ربما يؤدي اختيار شخصية أخرى تتمتع بأسلوب بالتعامل، إلى فتح مجالات للتعاون بين الدول!! هم يتطلعون لتعاون.

وشدد الشمري على أن "المقاولة تعتمد على استعدادها وقوتها وصبرها في تنفيذ قرار إخراج القوات الأجنبية من الأراضي العراقية بما فيها القوات الأميركية!

وحتى خميس خنجر السني الموالي لايران وقطر، رأى في تغريدة أن "فوز بايدن فرصة جديدة للعالم من أجل صفحة أخرى للاستقرار والحوار".

ورأى المدوّن العراقي يوسف الذي فضل عدم الكشف عن اسمه كاملا، هذه الآراء مثيرة للشكوك. وقال "هؤلاء السياسيين الذين نعتوا الولايات المتحدة بـ"الشيطان" ورفعوا شعار "الموت لأميركا"، هنأوا بايدن على فوزه في الرئاسة، كم لو أنهم يهنئون صديقاً قديماً".

وتراجعت العلاقات العراقية الأميركية إلى مستويات متدنية خلال عهد رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي الذي كانت تعتبره واشنطن مقرباً جداً من إيران. وانتعشت قليلاً مع وصول مصطفى الكاظمي إلى السلطة في مايو، ولقائه ترامب ومسؤولين أميركيين في واشنطن في أغسطس. والتقى الكاظمي خلال تلك الزيارة أيضاً رئيسة مجلس النواب الأميركي الديمقراطية نانسي بيلوسي، في محاولة "لفتح الباب" أمام حزبها في حال فوز بايدن، وفق ما قال مستشاروه.

ولا تزال التفاصيل حول إستراتيجية بايدن الخارجية غامضة، لكن سبق أن تعامل بايدن مع الأحداث العراقية. فقد أعطى في عام 2003 صوته لصالح غزو العراق الذي أدى إلى إسقاط الراحل صدام حسين، وكان بين أبرز الشخصيات الديمقراطية المؤيدة لذلك. ولبايدن علاقات شخصية مع بعض المسؤولين الحاليين، لا سيما الرئيس برهم صالح الذي وصف السبت بايدن بـ"الصديق والشريك الموثوق به". وهنأ الكاظمي بدوره الرئيس الجديد.

إلا أن بعض المسؤولين العراقيين، وفق التقرير أعربوا عن خشيتهم من أن تكون فترة رئاسة بايدن سبباً لـ"تشجيع" الفصائل الارهابية الموالية لإيران في البلاد وزيادة نفوذها. ويخشى البعض أن عودته إلى الاتفاق النووي الذي أبرم خلال عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما حين كان بايدن نائباً للرئيس. إذ يعتبرون أن تلك المرحلة سمحت لإيران ببسط نفوذها بشكل أوسع في المنطقة.

وأكد النائب ظافر العاني الذي يشغل منصب نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان "لا نريد لسياسة أوباما أن تعود من جديد إلى بلادنا عندما شجع دولا أخرى على التدخل في شأننا الداخلي وسمح لقوى الإرهاب والميليشيات بالنمو تحت نظره".

وقبل حكم المحكمة الأمريكية العليا في شرعية هذا الـ"بايدن" والنظر في التزوير الذي حدث فإن البشائر السوداء حدثت. فكل عصابات إيران المسلحة تشيد ببايدن وتتقرب منه، ما يوحي بعصر أسود ونمو للميليشيات في حال مجيئه بشكل رسمي.

أ.ي