بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 10 تشرين الثاني 2020
آخر الأخبار
مراقبون: سقوط وتفكك دولة الملالي الإيرانية سيسقط بشكل تلقائي حركات الإسلام السياسي فاضل: عملية الرضوانية أثبتت أن الجهد الاستخباري مازال ضعيفا ويعتمد على أساليب قديمة نائب: قانون الأحزاب لن يعدل وثغراته ستؤثر على الانتخابات الدهلكي يدعو وزير المالية علي علاوي إلى الاستقالة قبل وصول العراق إلى حالة الانهيار نائب: لجنة الخدمات النيابية تطالب الكاظمي بإشراكها في لجنة تقييم المحافظين عودة 2220 نازحاً من المخيمات لمناطق سكنهم بمحافظة نينوى تشمل السعودية والكويت.. جولة خليجية مرتقبة للكاظمي مقتل 3 عسكريين بإطلاق نار داخل قاعدة عسكرية جنوب غربي روسيا نقابة المعلمين العراقيين تقاضي وزير المالية بسبب تأخر الرواتب ألمانيا تسجل 13363 إصابة بفايروس كورونا في 24 ساعة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 09 تشرين الثاني 2020 09:06 م

المقبرة الأعظم.. تحرك لفتح "حفرة الخسفة" بالموصل جريمة داعش و نوري المالكي الخالدة

الخسفة الموصل

مراقبون: فتح الخسفة سيفتح من جديد ملفات المالكي وايران وجرائم داعش الإرهابي

مع الإعلان عن بدء تحرك حكومة الكاظمي، لفتح المقبرة الأعظم للضحايا العراقيين خلال فترة داعش السوداء في العراق والموصل، ومعرفة ما بها من جثث والاستدلال على أصحابها وذويها، تجددت إلى الأذهان مرة ثانية جريمة المجرم نوري المالكي الخالدة في حق العراق والعراقيين، وهو الذي تواطأ مع داعش الارهابي، المجرم الأوحد وراء سقوط الموصل ومجزرة سبايكر وغيرها من الجرائم التي لم يحاكم عليها حتى الآن.
 وعليه تعمل حكومة الكاظمي، على التحرك بشكل فعلي من أجل فتح "حفرة الموت" أو حفرة "الخسفة" في محافظة نينوى على بعد 20 كيلومتراً جنوب الموصل، حيث تضم الحفرة نحو 2000 جثة لمدنيين قتلهم تنظيم "داعش الارهابي" خلال فترة سيطرته على المحافظة.
وأكد عضو هيئة المستشارين في مجلس الوزراء، سعد العبدلي قائلاً "فتح حفرة الخسفة في محافظة نينوى يحتاج إلى جهد دولي، حيث تعد هذه الحفرة الأكبر والأكثر دموية، ولا نعرف عمقها وعدد الجثث الملقاة".


وأضاف، أن "الجثث رميت بشكل عمودي تراكمي، مما يجعل الرفات والعظام تختلط مع بعضها، ليكون من الصعب تشخيص الرفات وعائديتها إلى أسر الضحايا، لكن هناك معلومات تفيد بأن قاع المقبرة عميق جداً ومظلم تماماً، ويحتوي على مياه محاليل وغازات وأمور أخرى".
وأشار العبدلي إلى أن "الفريق المختص بقضايا المقابر الجماعية بدأ بالتخطيط لهذا الموضوع الذي يحتاج إلى جهد دولي".
وفي يونيو الماضي، طالب نائب رئيس لجنة الأمن في البرلمان، نايف الشمري الحكومة بضرورة التحرك لإنهاء ملف ضحايا "حفرة الخسفة"، ووضع حد لمعاناة ذوي الضحايا الذين دفنوا فيها على يد عناصر تنظيم "داعش" في نينوى.
وقال الشمري في تصريحات، إن "مسلحي التنظيم أقدموا على دفن نحو 10 آلاف مدني من أهالي الموصل في حفرة الخسفة، إبان سيطرتهم على المحافظة"، معتبراً أن الحفرة تعد مقبرة جماعية لأهالي نينوى. ويشار إلى أن موضوع "حفرة الخسفة" إلى المرحلة التي أحكم فيها "داعش" قبضته على محافظة نينوى في 2014، إذ استخدم الحفرة لتصفية خصومه ومعارضيه ورميهم فيها، ويقدر بعض سكان المنطقة أعداد من ألقوا في المكان بأكثر من 10 آلاف شخص.


والخسفة كما يسميها بعض سكان المنطقة فجوة أرضية طبيعية يزيد قطر فوهتها عن 40 متراً وعمقها أكثر من 150 متراً، بحسب دراسة أكاديمية أجرتها "جامعة الموصل" قبل سنوات، أشارت إلى وجودها في منطقة شبه صحراوية تضم رمالاً متراكمة تسحب أي جسم ثقيل إلى داخلها.
وقال سكان الموصل من قبل، إن التنظيم المتطرف حوّل الخسفة إلى 'موقع للموت'، بعد سيطرته على الموصل في يونيو/حزيران 2014. واستخدمه لتنفيذ الإعدامات ومقبرة جماعية لإلقاء جثث الضحايا.


وقال محمد ياسين أحد سكان بلدة حمام العليل القريبة من الخسفة: 'كانوا يجلبونهم معصوبي الأعين وأيديهم موثوقة خلف ظهورهم، ويركّعونهم على طرف الخسفة ليطلقوا النار على رؤوسهم ويدفعوهم إلى هناك'. وأكد ياسين، وهو عسكري متقاعد، أنه شاهد منذ سيطرة داعش الارهابي على المنطقة ما لا يقل عن 6 عمليات إعدام عند الخسفة.
وياسين -بحكم عمله سائق شاحنة لنقل النفط يمر قرب المكان بشكل منتظم. وذكر أن الضحايا الذين قُتلوا كانوا من الشرطة والجنود أو موظفين حكوميين حُكم عليهم بالإعدام لارتباطهم بالدولة. وأشار إلى أن 'الناس أصبحت تخاف هذا المكان الذي أصبح مكاناً للموت، لتنفيذ الإعدام'.
وتشير المعلومات التي حصلت عليها منظمة 'هيومان رايتس ووتش'، وفقاً لصور أقمار اصطناعية، إلى أن "الخسفة ممتلئة".
وقال مراقبون، إن الخسفة ستنكشف ومعها ستعاد للأذهان جرائم تنظيم داعش الإرهابي وجرائم نوري المالكي ومن مكنّوا هذا التنظيم المرعب من تدمير مفاصل العراق
أ.ي

أخبار متعلقة
أخر تعديل: الإثنين، 09 تشرين الثاني 2020 09:07 م
إقرأ ايضا
بايدن وايران

تقرير.. ترامب كان الأفضل للعراقيين والأسوأ للميليشيات.. وقادة عصابات إرهابية إيرانية يرحبون بـ"بايدن" 09 تشرين الثاني 2020 09:39 م

العقوبات الامريكية ضد ايران

طهران إلى الجحيم.. حزمة عقوبات أمريكية رادعة تجهزها إدارة ترامب ضد إيران الأسابيع القادمة 09 تشرين الثاني 2020 08:36 م

ايران والاخوان

مراقبون: سقوط وتفكك دولة الملالي الإيرانية سيسقط بشكل تلقائي حركات الإسلام السياسي 09 تشرين الثاني 2020 04:30 م

محمد الحلبوسي

الإطاحة بالحلبوسي.. بعدما كانت تهديدات تحولت إلى حراكٍ جمع تواقيع لسحب الثقة 09 تشرين الثاني 2020 01:12 م

علاء عبد الهزة وخلفه علي حسين

بعد إصابة عدد من الرياضيين.. كورونا يضرب صفوف المنتخب العراقي 09 تشرين الثاني 2020 12:08 م

بايدن

الميليشيات الموالية لإيران في العراق ترحب بفوز بايدن.. ومراقبون يخشون تعزيز قوة المتشددين 09 تشرين الثاني 2020 11:24 ص

داعش الارهابي

بشائر بايدن السوداء.. عودة داعش في العراق و11 قتيلا دفعة واحدة وخامنئي يغرد للعصر القادم!! 09 تشرين الثاني 2020 02:46 ص

ظريف وخامنئي

بعد خامنئي.. ظريف الإرهاب يشمت ويغرد بالعربية: رحل ترامب وجيراننا باقون..المعركة لم تنته يا وزير الارهاب 09 تشرين الثاني 2020 01:19 ص

التعليقات