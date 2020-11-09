فاضل: عملية الرضوانية أثبتت أن الجهد الاستخباري مازال ضعيفا ويعتمد على أساليب قديمة

قال النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر، إن تصاعد عمليات داعش في الآونة الأخيرة في المناطق المحررة لمحافظات ديالى وصلاح الدين وغربي بغداد تؤكد لنا بأن خلايا داعش بدأت بالفعل بنشاط واضح وان عملية الرضوانية مساء امس الاحد كانت عملية نوعية وذلك بإيقاعها خسائر كبيرة ولابد من الوقوف عليها بجدية.

وأضاف أن عملية الرضوانية أشرت لدينا وبلا شك بأن الجهد الاستخباري مازال ضعيفا ويعتمد على أساليب قديمة رغم وعود الحكومة بتحديثه وتطويره طالما اكدنا عليه مرارا وحذرنا من تواجد لعناصر داعش في جميع المناطق المحررة ومنها حزام بغداد.

وكان الخبير الأمني صفاء الأعسم حذر الحكومة من مغبة إهمال الملف الأمني لحزام بغداد، مبينا أن الخروقات الأمنية في الرضوانية تقوض الأمن في عموم العاصمة.