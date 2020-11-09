نائب: قانون الأحزاب لن يعدل وثغراته ستؤثر على الانتخابات

قال عضو مجلس النواب، باسم خشان، إن "قانون الأحزاب الذي أقره مجلس النواب في سنة 2015 هش وفيه الكثير من الثغرات التي لم تحد من قضية الارتباطات الخارجية لبعض الأحزاب، والأموال الطائلة التي تحصل عليها تلك الأحزاب دون الكشف عن مصادرها".

وأضاف، أن "القانون بحاجة إلى إجراء تعديلات وصياغتها في مشروع قانون من أجل تهيئة الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات المبكرة، من خلال التشديد على حصر السلاح بيد الدولة وحل جميع الأذرع المسلحة المرتبطة ببعض الأحزاب السياسية".

وأشار إلى أن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات طالبت مجلس النواب في وقت سابق بإجراء تعديلات على 12 مادة في قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية لتلافي الثغرات الموجودة في القانون، لكن حتى الآن لم تجري تلك التعديلات".