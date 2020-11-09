الدهلكي يدعو وزير المالية علي علاوي إلى الاستقالة قبل وصول العراق إلى حالة الانهيار

قال النائب رعد الدهلكي، إن وزير المالية كما يبدوا يغالط نفسه أو ربما لا يعي ما يقوله، حين يتحدث عن عدم وجود سيولة مالية لتسديد الرواتب ، في وقت هو يعلم جيدا ولديه الأرقام كاملة بأن إيرادات المنافذ الحدودية والضرائب وواردات النفط وبدلات ايجار عقارات الدولة تكفي لتسديد الرواتب لعدة أشهر مقبلة وليس فقط هذا الشهر.



ولفت إلى أن "وزير المالية لا يعي حجم الخطر الذي وضع فيه البلد وهو يتعامل مع الازمة بأسلوب مبهم ويسعى جاهدا لإلقاء الكرة في ملعب مجلس النواب بذريعة قانون الاقتراض الذي لا يختلف اثنان على ان المبلغ الموضوع فيه يزيد علامات الاستفهام على اداء هذا الوزير ونواياه بدل الشفاعة له".



وأضاف الدهلكي، أن "وزير المالية لا نعلم ماهي غايته الحقيقية من هكذا إصرار على ايصال البلاد الى حافة الانهيار والغليان الشعبي، لكن كل ما نعرفه ان بقاء هذا الرجل في منصبه فهو انتحار للعراق وعلى رئيس الحكومة بحال اراد الحفاظ على الامن والهدوء المجتمعي ان يقيل وزير المالية وبأسرع وقت وتسنم وزارة المالية الى شخص اخر كفوء ومهني وقادر على ادارة الازمة قبل خروج الامور الى منحنيات لا تحمد عقباها".