نائب: لجنة الخدمات النيابية تطالب الكاظمي بإشراكها في لجنة تقييم المحافظين

طالبت لجنة الخدمات النيابية، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإشراكها في لجنة تقييم المحافظين.



وقال عضو اللجنة جاسم بخاتي في تصريح صحفي، إن "اللجنة من المفترض أن تكون حاضرة في لجنة تقييم المحافظين، ولكن لغاية الآن لا توجد لدينا معلومات عن عملها، وما هي آلية التقييم، لذلك طالبنا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بكتاب رسمي، بأن تكون لجنة الخدمات هي مَنْ تُعنى بعملية التقييم".



وأضاف ، أن "أغلب الأعمال تخص البنى التحتية، وبالتالي فان لجنة الخدمات هي من تعنى بهذا الأمر، لذلك طالبنا بأن يكون ممثلو مجلس النواب في لجنة الخدمات في المحافظات، جزءاً من هذه اللجنة".



وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد وجَّه في وقت سابق بتشكيل فريق وزاري يتولّى مراجعة أداء المحافظين، والدوائر الخدمية في المحافظات برئاسة وزير الداخلية عثمان الغانمي، وعضوية عدد من الوزراء والمختصّين للوقوف على أسباب التقصير في تقديم الخدمات للمواطنين، ومراجعة أداء المحافظين والدوائر الخدمية في المحافظات، واتخاذ إجراءات حازمة لتشخيص مكامن الفساد ومعالجة حالاته.