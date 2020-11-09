بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 09 تشرين الثاني 2020
آخر الأخبار
مراقبون: سقوط وتفكك دولة الملالي الإيرانية سيسقط بشكل تلقائي حركات الإسلام السياسي فاضل: عملية الرضوانية أثبتت أن الجهد الاستخباري مازال ضعيفا ويعتمد على أساليب قديمة نائب: قانون الأحزاب لن يعدل وثغراته ستؤثر على الانتخابات الدهلكي يدعو وزير المالية علي علاوي إلى الاستقالة قبل وصول العراق إلى حالة الانهيار نائب: لجنة الخدمات النيابية تطالب الكاظمي بإشراكها في لجنة تقييم المحافظين عودة 2220 نازحاً من المخيمات لمناطق سكنهم بمحافظة نينوى تشمل السعودية والكويت.. جولة خليجية مرتقبة للكاظمي مقتل 3 عسكريين بإطلاق نار داخل قاعدة عسكرية جنوب غربي روسيا نقابة المعلمين العراقيين تقاضي وزير المالية بسبب تأخر الرواتب ألمانيا تسجل 13363 إصابة بفايروس كورونا في 24 ساعة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 09 تشرين الثاني 2020 03:24 م

نائب: لجنة الخدمات النيابية تطالب الكاظمي بإشراكها في لجنة تقييم المحافظين

مصطفى الكاظمي 1
طالبت لجنة الخدمات النيابية، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإشراكها في لجنة تقييم المحافظين.  

وقال عضو اللجنة جاسم بخاتي في تصريح صحفي، إن "اللجنة من المفترض أن تكون حاضرة في لجنة تقييم المحافظين، ولكن لغاية الآن لا توجد لدينا معلومات عن عملها، وما هي آلية التقييم، لذلك طالبنا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بكتاب رسمي، بأن تكون لجنة الخدمات هي مَنْ تُعنى بعملية التقييم". 

وأضاف ، أن "أغلب الأعمال تخص البنى التحتية، وبالتالي فان لجنة الخدمات هي من تعنى بهذا الأمر، لذلك طالبنا بأن يكون ممثلو مجلس النواب في لجنة الخدمات في المحافظات، جزءاً من هذه اللجنة". 

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد وجَّه في وقت سابق بتشكيل فريق وزاري يتولّى مراجعة أداء المحافظين، والدوائر الخدمية في المحافظات برئاسة وزير الداخلية عثمان الغانمي، وعضوية عدد من الوزراء والمختصّين للوقوف على أسباب التقصير في تقديم الخدمات للمواطنين، ومراجعة أداء المحافظين والدوائر الخدمية في المحافظات، واتخاذ إجراءات حازمة لتشخيص مكامن الفساد ومعالجة حالاته. 
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
فاضل جابر

فاضل: عملية الرضوانية أثبتت أن الجهد الاستخباري مازال ضعيفا ويعتمد على أساليب قديمة 09 تشرين الثاني 2020 04:19 م

باسم خشان

نائب: قانون الأحزاب لن يعدل وثغراته ستؤثر على الانتخابات 09 تشرين الثاني 2020 03:58 م

رعد-الدهلكي-1

الدهلكي يدعو وزير المالية علي علاوي إلى الاستقالة قبل وصول العراق إلى حالة الانهيار 09 تشرين الثاني 2020 03:29 م

مصطفى الكاظمي

تشمل السعودية والكويت.. جولة خليجية مرتقبة للكاظمي 09 تشرين الثاني 2020 03:05 م

رواتب

نقابة المعلمين العراقيين تقاضي وزير المالية بسبب تأخر الرواتب 09 تشرين الثاني 2020 02:26 م

الرواتب في العراق

نائب: تصريحات وزير المالية والحكومة بشأن تأمين الرواتب لم تكن صادقة 09 تشرين الثاني 2020 01:50 م

تظاهرات عراقية

محلل سياسي: الشعب العراقي قد ينتفض من جديد ضد حكام وصناع الأزمات 09 تشرين الثاني 2020 01:44 م

8-1604855233

وزير النقل: شركات صينية مستعدة لتقديم خدماتها في حال لم نتوصل لاتفاق مع دايو 09 تشرين الثاني 2020 11:49 ص

التعليقات