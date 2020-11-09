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الإثنين, 09 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 09 تشرين الثاني 2020 03:20 م

عودة 2220 نازحاً من المخيمات لمناطق سكنهم بمحافظة نينوى

النازحين

ذكرت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، أن ألفين و220 نازحا عادوا من مخيمات النزوح لمناطق سكنهم الأصلية في محافظة نينوى.

وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع بالوزارة علي عباس جهاكير- في بيان- إن النازحين الذين عادوا ، هم دفعة جديدة من العائدين ضمن خطة طوارئ الوزارة.

وأشار إلى أن مخيمات حمام العليل والجدعة الأول والخامس في محافظة نينوى، تشهد عودة مستمرة للنازحين هذه الأيام إلى مناطق سكنهم في "الموصل وتل عبطة والقيارة والخضر والبعاج ومخمور والمحلبية والقيروان وربيعة وتلعفر وزمار وحمام العليل والكسك وسنجار".

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