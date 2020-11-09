تشمل السعودية والكويت.. جولة خليجية مرتقبة للكاظمي

ذكرت مصادر سياسية، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيبدأ بعد منتصف الشهر الحالي جولة خليجية ستكون الثانية من نوعها منذ منحه الثقة مطلع أيار الماضي، بعد جولة أوروبية شملت فرنسا وبريطانيا وألمانيا.



وأشارت المصادر إلى أن الزيارة حتى الآن تشمل كلا من السعودية والكويت، وقد تتسع لتشمل دولاً خليجية أخرى.

وأكدت أن المباحثات التي يجريها الوفد السعودي اليوم في بغداد تركز على موضوع الاستثمار في القطاع الزراعي والربط الكهربائي ومجالات استثمارية مختلفة، فضلاً عن مناقشة موعد افتتاح معبر عرعر البري بين البلدين.

وأضافت أن المحطة الأولى للكاظمي ستكون السعودية، وسيوقع خلالها عدداً من الاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارية المهمة في الرياض، بالإضافة إلى اتفاقيات تعاون أمني واستخباراتي، بينما تركز زيارة الكويت على ملفات وقضايا ذات اهتمام مشترك، ولتقديم التهنئة لأمير الكويت الجديد والتأكيد على حرص العراق على تقوية العلاقة مع الجارة الكويت.



وتابعت المصادر: أن الزيارات تهدف إلى حشد الدعم للعراق في الملفين الاقتصادي والأمني، فضلاً عن المساعدة في تجاوز العراق أزمته الصحية جراء تفشي وباء كورونا في البلاد وتسجيل أرقام قياسية في الإصابات، إذ بلغ مجموعها نحو نصف مليون إصابة وأكثر من 11 ألف وفاة.