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الإثنين, 09 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 09 تشرين الثاني 2020 02:32 م

مقتل 3 عسكريين بإطلاق نار داخل قاعدة عسكرية جنوب غربي روسيا

قاعدة عسكرية روسية
أفادت مصادر روسية، بمقتل جندي 3 أشخاص بعد إطلاقه النار في مطار "بالتيمور" العسكري قرب مدينة فورونيج وسط روسيا صباح اليوم الاثنين، حسب مسؤولين محليين.

ونقلت المصادر "عسكري أطلق النار من مسدس انتزعه من ضابط، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص، والآن اعتصم المهاجم في داخل وحدة عسكرية".

وحسب المصدر، فإن الضحايا هم ضابطان وجندي، في حين أصيب شخص آخر بجروح بالغة جراء الحادث ونقل إلى قسم العناية المركزة في المستشفى.

وأكدت السلطات المحلية سقوط ضحايا بحادث في المطار العسكري، مشيرة إلى أنه يجري التعرف على التفاصيل.

وحسب بيانات وزارة الداخلية، فإن المهاجم جندي يبلغ من العمر 20 عاما.

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