نقابة المعلمين العراقيين تقاضي وزير المالية بسبب تأخر الرواتب

تقدمت نقابة المعلمين العراقيين، اليوم الاثنين، إلى مجلس القضاء الأعلى بدعوى قضائية، ضد وزير المالية في حكومة مصطفى الكاظمي.



وبحسب وثائق؛ فإن النقابة طالب القضاء بإصدار أمر ولائي لصرف رواتب المعلمين.



ووفقاً لصورة عن وصل الاستلام أن القضاء قبل الدعوى للنظر فيها.



وتظاهر المئات من موظفي الدولة في عدة محافظات عراقية، يوم أمس الأحد، احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم لشهر تشرين الاول المنصرم وذلك مع انقضاء أسبوع من شهر تشرين الثاني الحال.



وتواجه حكومة الكاظمي انتقادات متزايدة جراء عجزها عن تأمين السيولة الكافية لصرف رواتب موظفي الدولة، وهو ما قد يعرضها لضغوطات هائلة في الأشهر المقبلة.



وتكافح الحكومة العراقية لتأمين رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية الأخرى جراء انهيار أسعار النفط بفعل جائحة كورونا التي شلت قطاعات واسعة من اقتصاد العالم.