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الإثنين, 09 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 09 تشرين الثاني 2020 01:58 م

ألمانيا تسجل 13363 إصابة بفايروس كورونا في 24 ساعة

كورونا في ألمانيا

سجلت ألمانيا، اليوم الاثنين، انخفاضا طفيفا في عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ وذلك مقارنة بالزيادة المستمرة التي شهدتها الأيام السابقة.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 671868 حالة بعد تسجيل 13363 حالة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت بيانات المعهد، أن العدد الإجمالي للوفيات زاد إلى 11352 بعد تسجيل 63 حالة جديدة على مدار اليوم الماضي.

واعتبارا من الاثنين الماضي، بدأت ألمانيا ولمدة شهر  إيقاف الحياة العامة مع دخول قيود واسعة على الاختلاط وإغلاق الأعمال؛ في محاولة لكبح الزيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا قبل حلول عطلة عيد الميلاد.

ووفقا للقواعد التي قررتها الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات الأسبوع الماضي، تقتصر التجمعات في الأماكن المفتوحة أيضا على تجمع أفراد لا يزيد عن أسرتين، بحد أقصى 10 أشخاص، وانتهز بعض المواطنين في ميونخ وبرلين الفرصة للاستمتاع  بوجبة أخيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع قبل الإغلاق، المستمر طوال شهر نوفمبر.

وسيشهد الإغلاق المطاعم ودور السينما والمسارح والمتاحف والمرافق الثقافية والترفيهية الأخرى، كما سيتم أيضا حظر حضور المشجعين لمباريات كرة القدم في الدوري الألماني، ولن تقام فعاليات رياضية للهواة، كما سيتم إغلاق الصالات الرياضية وحمامات السباحة استوديوهات التجميل وصالات التدليك استوديوهات الوشم.

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