نائب: تصريحات وزير المالية والحكومة بشأن تأمين الرواتب لم تكن صادقة

قال النائب عن تحالف عراقيون أسعد ياسين، إن تصريحات وزير المالية والحكومة بشأن تأمين الرواتب لم تكن صادقة ولم تفِ بالكلام الذي اطلقته قبل اشهر، حول توفير الرواتب للأشهر المتبقية من السنة.



وأضاف أن ما تدعيه الحكومة بشأن حاجتها من مبالغ، امر فيه الكثير من المبالغة، خاصة ان تأكيدات اللجان المختصة مغايرة تماما لما تطالب به الحكومة من أموال لتأمين الرواتب.



وبين أن البرلمان ليس لديه مشكلة في حال التصويت على مبالغ رواتب الموظفين والرعاية الاجتماعية والمتقاعدين، لكن ضمن حدود الأرقام الحقيقية التي يحتاجها البلد لتمويل رواتب هذه الشرائح.