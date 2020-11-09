محلل سياسي: الشعب العراقي قد ينتفض من جديد ضد حكام وصناع الأزمات

قال المحلل السياسي صباح الطائي، إن الأطراف التي جاءت بالكاظمي إلى السلطة ومنحته الثقة ربما قد اتفقت على اختلاق أزمات في العراق من أجل إقناع الشعب بعدم إجراء الانتخابات المبكرة في وقتها المحدد.



وأضاف أن الكثير من الأطراف السياسية منتفعة من وجودها في السلطة وحصولها على مناصب ودرجات خاصة في مختلف مرافق الدولة، ولا ترغب بالخروج أو مجيء أحزاب جديدة وظهورها بالواجهة.



وبين أن الشعب قد ينتفض من جديد ضد حكام وصناع الأزمات، الذين ادخلوه في حصار اقتصادي داخلي، حيث مازال الشارع يغلي جراء السياسات غير المدروسة التي تتبعها الحكومة في تصرفاتها.



