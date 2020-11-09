ميلانيا تقف إلى جانب الرئيس ترامب وتطالب بإعادة فرز الأصوات

دعت زوجة الرئيس الأمريكي، ميلانيا ترامب، إلى عد الأصوات القانونية دون "غير القانونية"، حسب تعبيرها، في أول تعليق علني لها بشأن نتائج الانتخابات، وإعلان فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن.



وفي تغريدة على موقع تويتر قالت ميلانيا إن: "الشعب الأمريكي يستحق انتخابات نزيهة. وكل صوت قانوني غير قانوني يجب أن يعد".



وأضافت السيدة الأولى في الولايات المتحدة: "علينا أن نحمي ديمقراطيتنا بشفافية كاملة".



ترامب قد أكد في وقت سابق اليوم على ضرورة التدقيق في الأصوات الانتخابية الرئاسية، متحدثا عن وقوع تزوير واسع لكنه لم يعرض أدلة على ذلك.



