لجنة نيابية تطالب باستيفاء الديون المترتبة على شركات الهاتف النقال لمعالجة العجز المالي











طالبت لجنة الخدمات النيابية، ، الحكومة بالإسراع في استيفاء الديون المترتبة على شركات الهاتف النقال لمعالجة العجز المالي، مجددةً دعوتها لتأسيس شركات اتصالات وطنية لمواجهة الازمات الاقتصادية.

وقالت عضو اللجنة منار عبد المطلب الشديدي ، إن لجنتها قدمت مقترحاً إلى الحكومة لاستيفاء ديون شركات الهاتف النقال، (آسيا واثير وكورك) والتي تتجاوز 7 مليارات دولار لمعالجة ازمة العجز المالي وتأمين الرواتب والنفقات الاساسية.



وأكدت الشديدي، أن ديون الهاتف النقال تغني البلاد عن قانون الاقتراض وتبعاته السلبية على الوضع الاقتصادي، مجددةً دعوة لجنتها لتأسيس شركات نقال حكومية رصينة لرفد خزينة الدولة بعائدات مالية تعوض.

العجز الكبير جراء انخفاض وتهاوي اسعار النفط.